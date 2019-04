Taskulamp ja tolmuimeja

(Sisuturundus)

Taas tuleb tähelepanu juhtuda ühele soodustusele. Õhtud on küll juba valgemad, aga saab veelgi valgemaks korraliku LED-taskulambiga. Praegu on gearbestis taskulambid kuni 45% soodsamad.

Tuntud taskulambibränd Cree (neil on metalse korpusega ülivastupidavad valgusnäitajad) on sellesse kampaaniasse juba segatud. Näiteks Convoy H1 CREE XML2 (hind 22.47€ 41.09€ ) on kaks-ühes valgusallikas, mida saab kasutada nii tavalise taskulambina kui pealambina. Viimasel juhul käib lamp peakinnituse külge.

Vaata lähemalt, kuidas see taskulamp, mis näitab 134 meetri kaugusele, töötab:

Teine soodustus puudutab aga robottolmuimejaid. 360 S5 Smart Robot Vacuum Cleaner (hind 269.70€ 352.19€ ) on lasernavigeerimisega, mis tagab lidariskaneerimise 360 kraadi ulatuses ja seega tegutseb puhastades väga täpselt, tuvastab ise põrandapinna materjali ja valib vastavalt sellele puhastuse, teeb vaiksset häält ja töötab ühe laadimisega kuni 110 minutit.

Lidar töötab kaheksa meetri raadiuses, seega saab kaardistatud ka suur elutuba. Peale lasernavigeerija tegevust koostatakse ruumist täpne kaart ja kuskilt ei puhastata liiga palju või ei jäeta mõnda nurka koristamata.

Vaata lähemalt roboti töö kohta siit: