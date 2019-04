Telia Eesti mobiililiitumiste arv ületas miljoni piiri

Selle aasta esimeses kvartalis ületas Telia Eesti mobiililiitumiste arv miljoni piiri, kasvades aastaga pea 70 000 võrra. Esimese kvartali lõpu seisuga oli Telial 1,003 miljonit mobiililiitumist, aasta varem samal ajal oli see number 934 000.

Telia Eesti juhatus esimehe Robert Pajose sõnul kajastub ettevõtte aktiivne investeerimine ning uute võrkude ja digitaalsete kliendilahenduste arendamine ka majandustulemustes: „Tulemused näitavad, et võetud suund on õige ning kavatseme sama kurssi ka edaspidi hoida. Lisaks miljonile mobiililiitumisele täitus meil esimeses kvartalis teinegi oluline ja ümmargune tähis – nimelt kasutab enam kui 100 000 Eesti inimest ja/või leibkonda kolme Telia põhiteenust ehk nii televisiooni-, mobiili- kui koduinterneti lahendust. Kõik sellised kliendid saavad kasutada Telia 1 pakkumist, mis võimaldab suurendada koduinterneti kiirust ning valida Videolaenutusest igas kuus kaks tasuta filmi,“ märkis Pajos.

Pajos lisas, et kohalike ettevõtete seas on jätkumas trend, kus IT taristu omamise ja haldamise asemel ostetakse see teenusena sisse. „Järjest enam ettevõtteid saab aru, et selline mudel aitab neil muutuda efektiivsemaks ning keskenduda oma põhitegevusele.“

Teise olulise ärisegmendi suunana tõi Pajos välja IT-turvalisuse teema, kuhu Telia on tõsisemalt sisenemas. „Turu teadlikkus erinevatest turvariskidest on kasvamas ning kliendid näevad turvalahendusi ühe osana IT ja andmeside teenustest. Tegemist on kasvava turuga järgnevatel aastatel ning Telia näeb end klientide juures olulise partnerina tervikliku teenuse pakkujana.“

Telia interneti püsiühendus jõudis esimese kvartali lõpus 243 000 kliendini, olles aastaga 5000 kliendi võrra kasvanud. Telial on jätkumas mahukas interneti püsivõrgu uuendamine ja arendamine, mille käigus jõuab kiire ja tänapäevane internetiühendus kümnete tuhandete kodudeni. Selle aasta esimeses kvartalis jõudis Telia tulevikuinternet 15 500 koduni ning aktiivne võrguarendus jätkub ka edaspidi.

Telia TV teenuse tellijate hulk ulatus märtsi lõpus 214 000 koduni, kasvades aastaga enam kui 10 000 kliendi võrra.

Mobiiliteenuste vaates hakkas Telial esimeses kvartalis pakkuma kõnesid WiFi võrgus ehk VoWiFi teenust.

Ettevõtte esimese kvartali müügitulu ulatus 75,8 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6%. Ettevõtte ärikasum ulatus 26,1 miljoni euroni.