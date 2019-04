Facebook tahab kogu maailma inimesed ära kaardistada

Facebook pani tehisintellekti abiga kokku miljardid satelliidipildid ning avaliku info ja kaardistas ära pea kogu Aafrika inimesed. Edasi plaanib ettevõte koostada täpsed tiheduskaardid kogu maailma elanikkonna kohta.

Kui tavaliselt peab kaardilt tuvastama erinevad objektid ja näiteks leidma kõrghoonesse mahtuvate inimeste ligikaudse arvu või hõredas külas majakestes elavate inimeste hulga, siis tehisintellekt õpib kiiresti ja teeb vastavad arvutused automaatselt.

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul oli Facebooki eesmärk Aafrikas selgitada välja, kus inimesed päriselt elavad, et sideühenduseta kohtades kaugemas tulevikus internetti pakkuda. “Teine ja praegu palju reaalsem kasutus on võimaldada erinevatel abiorganisatsioonidel paremini kriise lahendada, päästemissioone korraldada ning näiteks humanitaarabi jagamist korraldada,” rääkis Seliov.

“Facebook kombineerib rahvaloenduse tulemused satelliidipiltidelt tuvastatud ehitiste ning muu avaliku informatsiooniga, et saada täpsem ülevaade, kus inimesed reaalselt tegutsevad. Aafrika on nii suur, et praegu tegelikult ei teata, kus inimesed päriselt elavad ja käsitsi pole võimalik kõiki hajakülasid satelliidikaardilt kokku lugeda,” rääkis Seliov.

Facebook plaanib koostöös Columbia Ülikooliga tiheduskaardid abiorganisatsioonidele avada. “Neid kaarte on juba kasutatud näiteks Malawis Punase Risti vabatahtlike kriisipiirkondadesse saatmiseks,” ütles Seliov ja lisas, et Facebook lubab, et inimeste isiklike andmeid kaardistamisel ei kasutata.

Aafrika 1,3 miljardi inimese populatsioonitiheduse määramiseks analüüsis Facebooki tehisintellekt enam kui 11 miljardit satelliidikaarti.