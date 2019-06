VIDEO: Lumix S1 Esmamuljed - Lumix-i esimene täiskaader-hübriidkaamera.

Lumix on sisenenud täiskaader hübriidkaamerate maastikule.

Aps-C suuruses sensorid on vahele jäetud ning mindi micro 4/3 sensorilt otse 35mm peale.

Videograafide hulgas väga populaarsele GH5-le on tulnud lisa täiskaader S1 näol, ning S1R, mille otsene konkurent on Sony a7R ja Nikoni Z7.

Õnnestus testida kaamerat tunnikese demoüritusel ning väga sügavat muljet see ei jätnud. Võimalik ka selle pärast, et tegu oli prototüübiga.

Küll aga oli selge, et sellel on eeliseid nii Canoni, Nikoni kui Sony kaamerate ees.

Olgu selleks ergonoomika või funktsionaalsus, oleme meie igatahes põnevil.

Peamine, et kaamerat ei ole ära kastreeritud ning on eelkäijatest võetud paremik ning seda täiendatud.



Peale pressiüritust õnnestus saada ligi ööpäevaks kaamera enda kätte.

Vaadates sealt tulnud foto või videomaterjali, olen tulemusega väga rahul ning ei jõua ära oodata, kui Eestisse jõuab reaalne demoseade.

Paraku Preproduction seadmetel on hulgaliselt agasid olgu see riistvara või softi tasemel.

Samuti on Lumix üsna edumeelne kaamerate uuendaja ning lootust et funktsioonid mis võiks paremini töötada, seda ka poole aasta pärast teevad.

Pildid on teravad, kuid oleks imelik ka kui ei oleks 2300€ objektiiviga. 50mm F1.4

Panen mõned pildid paari päeva jooksul Arvutimaailma Instagrami.

Uute videotega kursis olemiseks soovitan vajutada subscribe ja kellukest https://goo.gl/mrFLwh

Samuti oleme avatud video ideedele, mis jätta kommentaaridesse youtubes.

Hinda näed HV-st https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=DC-S1

Muude tegemistega saab kursis olla

https://www.facebook.com/arvutimaailm/

https://www.instagram.com/arvutimaailm/