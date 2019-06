OnePlus 7 Pro maksab nüüd 640 eurot ja teisi häid võimalusi

(Sisuturundus)

OnePlus tõusis tippu sellega, et tegi väga häid telefone väga hea hinnaga. Lausa kultustelefoni staatusse jõudnud tooteid oodati esmamüüki lausa öistes järjekordades. Meile lähimad fännisabad asusid Helsingis.

Uus väga hea Oneplus 7 Pro tuli välja ning tõi jälle mitmes mõttes revolutsiooni. Jah, juba mõnda aega oleme näinud ekraanide venimist telefoni esiküljel äärest ääreni, kuid ikka jääb midagi täiuslikkust takistama: "kulm", "auk" või "tilk" esikaamera jaoks.

Oneplusi uuel mudelil seda muret pole. Kõik ongi ekraan, mida ümbritseb esiküljel ainult väga kitsas äär, ka nurgad järgivad kumeraid korpuse vorme ja kuskil pole midagi, mis esiküljel ekraanipinna arvelt millimeetritki ära võtaks.

Kus on siis esikaamera? See on korpuse sees peidus. Kui kasutama hakkad, sõidab 16 MP esikaamera korpusest välja.

Tänu sellisele ehitusele on õnnestunud korpust suurendamata laiendada ekraani 6,67-tolliseks.

Taga leidub aga kolm kaamerat: 48 MP + 16 MP + 8 MP. Ka kõik ülejäänud tehnilised näitajad on sellised, et võid nendega täielikult rahule jääda: 8 GB RAM, 256 GB välkmälu, Android 9.0, Snapdragon 855 protsessor ja 4000 mAh aku.

660 eurot on pisut kallivõitu? Kupongiga GBMP7P256 võid saada veel paarikümne euro võrra hinda vähemaks.

Ikka kallivõitu?

Otsime veel mõned odavamad lahendused siia juurde.

Praegu näiteks on Xiaomi Mi 9 SE hinnaga 271,5 eurot. Sellel on ka äärest ääreni ekraan miniatuurse "tilgaga", milles peitub esikaamera, samuti kolm tagakaamerat, kiire protsessor ja 5,97-tolline ekraan. Sõrmejäljelugeja on ka ekraani sees.

Midagi veel odavamat?

Lenovo K5 Pro on praegu vaid 135,75 eurot. Sellel mudelil on kaks tagakaamerat, suur 4050 mAh aku ja tagaküljel asuv sõrmejäljelugeja. Vaata lähemalt siit.

Juhul, kui tõesti tähtis on lihtsalt telefon, millega saaks rääkida ja hädavajalikke äppe kasutada, kuid hind võiks pigem mikroskoopiline olla, siis sobib näiteks Xiaomi Redmi Go - aku üle 3000 mAh, operatsioonisüsteemiks lihtsustatud Android Go ja ekraan viietolline. Hind? Alla 48 euro.