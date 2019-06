Saaremaa elektroonikatootja Incapi juht valiti Eesti elektroonikatööstust juhtima

Eesti Elektroonikatööstuse Liit valis kaheks aastaks uue volikogu, mille esimeheks sai Incapi juht Otto Richard Pukk. Saaremaal asuvat elektroonikatehast ja selle rahvusvahelist korporatsiooni juhtiva Pukki sõnul on Eesti elektroonikasektoril vaja teha end kodumaal kuuldavaks, et valdkond suudaks jätkata arengut.

Tipptehnoloogilise sisseseadega elektroonikat tootva ning seda Saaremaalt nii Skandinaaviasse, Euroopasse, Põhja-Ameerikasse kui ka Aasiasse eksportiva Incapi juhi Otto Richard Pukki sõnul on Eesti elektroonikatööstusel oluline end Eestis kuuldavaks teha ja selgitada valdkonna arenguks kriitilisi vajadusi.

“Meie elektroonikaettevõtted on väga heal tasemel ja neile on avatud rahvusvahelistel turgudel paljud võimalused selleks, et kasvada ja edasi areneda. Paraku ei jõua meie tööstuskeskkond Eestis nende vajadustega alati sammu pidada, olgu see siis tööjõuga seotud piirangute või vähese järelkasvuga seotud probleemide tõttu,” märkis Pukk. “Elektroonikatööstus on selgelt Eesti majanduse ja ekspordi mootor, mille tööshoidmiseks on vaja lisaks tublile ettevõtlusele ka riigi poolt toetavat tegevuskeskkonda.”

Pukki sõnul on Eesti elektroonikatööstus saavutanud juba täna rahvusvahelistel turgudel kõrge taseme ja viinud eestimaise elektroonika toodangu kvaliteedi maksimumini, olles Eesti üheks digitaliseeritumaks tööstusharuks. “Oleme astunud viimaste aastate jooksul märkimisväärseid samme selle suunas, et kodumaisele toodangule rohkem lisaväärtust luua ja teha koostööd ka teiste tööstus- ja tootmissektoritega väljaspool elektroonikavaldkonda,” märkis Pukk, kes on Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juhatuses oldud kahe aasta jooksul esindanud riiklikes koostöögruppides lisaks elektroonikatööstusele ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.

Enamikke Eesti elektroonikatööstuseid koondavasse Eesti Elektroonikatööstuse Liitu kuulub täna 65 liiget, kelle eesmärk on tõsta elektroonikatööstuse kompetentsi Eestis läbi ühistegevuste ja koostööprojektide. Liidu tegevjuhina ja juhatuse ainsa liikmena jätkab üldkoosoleku otsusena järgmise viie aasta jooksul liidu senine juht Arno Kolk, üldkoosolekul valitud uue volikogu moodustavad aga Otto Richard Pukki juhtimisel ka Ilmar Petersen (Jotel), Hanno Septer (Arrow Electronics Estonia), Heikki Mikael Mäki (Finesta Baltic), Laur Lemendik (TalTechi elektroonikainstituut), Tuuli Tromp (Eolane Tallinn), Jaan Hendrik Murumets (Krakul), Andres Taklaja (Rantelon), Kaido Kevvai (Artec Design) ja Kadi Üürike (Scanfil). Volikogu liikmete volitused kehtivad kaks aastat.

Kaheks järgmiseks aastaks liidu volikogu juhtima valitud Incap on rahvusvaheline elektroonikaseadmete tootja, mis pakub uusima tehnoloogia abil toodetud kvaliteetseid elektroonikaseadmete lahendusi. Ettevõtte tootmine toimub nii Saaremaal Kuressaares kui ka Indias Tumkuris ning osa meeskonnast asub Helsingis ja Hong Kongis. Kogu grupi eelmise aasta käive oli 59 miljonit eurot.