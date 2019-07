Enefit Tehnoloogiaparki Narvas tuleb Põhja-Euroopa suurim andmetöötluskeskus

Eestis peamiselt krüptoraha kaevandamise riistvaraga tegutsenud infotehnoloogiaettevõttel Burfa Tech valmib Narva Enefit Tehnoloogiapargis Põhja-Euroopa suurim andmetöötluskeskus, mille tarbitav elektrivõimus on 4 megavatti. Praegu käib üle 10 miljoni eurose investeeringuga rajatud keskuses seadmete testimine ning keskus alustab tööd lähikuudel.

Burfa Techi tootejuhi Vitali Pavlovi sõnul on ettevõtte jaoks tegu uue ärisuunaga, mille eesmärgiks on erinevate pilveteenuste osutamine rahvusvahelisel turul. Keskus hakkab klientidele üle maailma osutama pilvearvutuse, graafilise renedering’i ja tehisintellekti ning masinõppe alaseid teenuseid.

Prognoositava keskmise elektritarbimisega 30 GWh aastas on Burfa Narva keskus üks suurimatest elektritarbijatest Eestis, kuuludes Eesti TOP 25 elektrienergia suurkliendi hulka. Samas suurusjärgus on näiteks kogu Põlva linna aastane elektritarbimine või Rakvere linna kodutarbijate aastane elektrikasutus.

“Oma kõrgjõudlusega andmetöötluskeskuse rajamise idee tekkis meile aastal 2017. Paralleelselt uurisime selleks võimalusi Islandil, USAs, Venemaal, aga ka siin Eestis ning protsessi käigus hakkasime suhtlema ka Enefit Tehnoloogiapargiga. Enne, kui läks ehituseks, tegime põhjalikke ettevalmistusi,” selgitas Burfa Tech OÜ juhatuse liige Ivan Turõgin projekti saamislugu. “Loomulikult annab valitud andmekeskuse asukoht meile mõned konkurentsieelised – esiteks tagab asukoht Balti Elektrijaama kaitstud territooriumil kõrge turvalisuse, mis on üks meie klientide põhitingimustest ja samas saame elektrihinnalt olulise kokkuhoiu võrgutasu arvelt,” lisas ta.

Enefit Energiatootmise juhatuse liikme Jaanus Ratturi sõnul on Enefit tehnoloogiapark välja arendatud eelkõige suure energiatarbimisega klientidele, sest võrgutasu võrra odavam elekter annab elektrijaama territooriumil asuvatele ettevõtetele olulise konkurentsieelise.“Samas võimaldab suure energiatarbimisega klient elektrijaama koormust täpselt planeerida,” rääkis Rattur.

Burfa grupi ettevõtted on ka varem testprojektidena tegelenud samalaadsete andmetöötluskeskuste haldusega Hiinas ja Islandil, kuid hetkel on kavas konsolideerida suurim osa oma sellealaseid võimsusi Narva. “Enefiti näol on tegu väga usaldusväärse partneriga ning võrreldes Islandiga pakub Narva atraktiivsemat töökliimat ja koostöövalmis kohalike võimuorganeid ning samas jääb energiahind konkurentsivõimelistesse raamidesse,” kommenteeris Ivan Turõgin. Burfa Tech näeb uue Narva andmetöötluskeskuse peamiste klientidena keskmise suurusega rahvusvaheliselt tegutsevaid ettevõtteid. Kliendid on kõik väljaspoolt Eestit ning suurem osa kogu keskuse võimsusest on juba kaetud olemasolevate lepingutega.

Burfa Techi Narva andmetöötluskeskuses on kasutusel tehisintellektiga monitooringu- ja kaugjuhtimissüsteemid, mis jälgivad muuhulgas hoone temperatuuri, niiskust ja tuleohutust. Tehisintellekt jälgib ja juhib ka elektriohutust (elektriomadused, tarbimine, lühised jne). Seadmete ohutuse tagamiseks on keskuse olulistele ruumidele paigaldatud moodsad gaasikustutus- ja suitsueemaldussüsteemid. Keskuse rajamist finantseeris ettevõte omavahenditest ning selle tasuvusaeg on sõltuvalt turutingimustest umbes 3 aastat.

Burfa Tech OÜ tegeleb pilveteenuste osutamise ja IT-arendusega, kasutades sealhulgas ka blockchain-tehnoloogiaid. Lisaks sellele ehitab ettevõte andmetöötlus- ja salvestuskeskusi, kaasates Eesti teadusasutuste juhtivaid töötajaid.

Burfa Techi emaettevõte on Burfa Capital OÜ, mille omanikud on Ivan Turgõnin ja Sergei Potapenko, kes on ka Burfa Techi juhatuse liikmed. Burfa Tech tegutses varem Hashcoinsi nime all, kuid ettevõtte nime muudeti käesoleval aastal seoses holdinggrupi rebrändinguga, et kaasas käia tegevusvaldkondade laienemisega algselt krüptovaluutade kaevandamiselt ja sellega seotud teenuste ja tehniliste lahenduste väljatöötamiselt ning müügilt. Burfa Techil on praegu 33 töötajat. Ettevõtte varade maht on 16,4 miljonit eurot; 2018. aasta käive oli 17,8 miljonit eurot ning puhaskasum 10,6 miljonit eurot.