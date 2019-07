5G saabumise venimise suhtes murelik Telia testib Eestis üle 5G erinevaid koduteenuseid

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel testib ettevõte hetkel 5G tehnoloogia toel lõppklientidele mõeldud teenuseid nagu koduinternet ja TV-teenus.

Telia tehnoloogiajuhi sõnul on hetkeolukord 5G arengute vaates Eesti digiarengu seisukohast murettekitav.

„Soomest tulevad uudised 5G jõudmisest esimestesse linnadesse, Norras on riigil ja kohalikel operaatoritel väga tugev ja teineteist toetav koostöö, Taanis käivad samuti pilootvõrkude testimised jne. Kui varem olime oma arengutega esimeste seas, siis nüüd oleme jäämas tagaajaja rolli. Loodame jätkuvalt, et 5G lubade konkurssi pidurdav kohtuasi laheneb kiiresti. Kõikide tarbijate ja Eesti jätkuva digiarengu huvides on see, et alustatud 5G konkursiga oleks võimalik kiiresti edasi liikuda ja alustada testimise asemel reaalse 5G kommertskasutusega,“ sõnas Visse.

Tema kinnitusel on Telial Eestis juba mõnda aega käimas 5G testid: „Näiteks Tabasalus käivad meil hetkel reaalselt koduteenuste testimised üle 5G tehnoloogia, mis puudutavad nii koduinterneti kui TV-teenust. Telia Sõle tänava hoonele paigaldatud 5G tugijaama toel oleme saavutanud erinevate seadmetega allalaadimiskiirusi ligi 1 Gbit/s. Samuti on juba mõnda aega 5G testimised toimunud TalTechis. Ühesõnaga – me oleme omalt poolt valmis 5G-ga välja tulema erinevates piirkondades ning erineva suunitlusega, seda nii era- kui ärikliendi vaates.“