Droon viib meelelahutuse või hobi uuele tasemele

(Sisuturundus)

Tehnika kiire areng on fotohuvilistele ja õhusõidukitest vaimustunutele toonud kaasa üha enam põnevaid “mänguasju” – droonid ehk mehitamata õhusõidukid on järjest võimsamad ning rohkemate võimalustega. Kaasaegne droonivalik on poodides aga tõeliselt lai – kuidas leida enda jaoks parim seade? Millised liigid üldse olemas on?

Kellele ja milleks?

Kui tead droonidest veel üsna vähe, siis võib tekkida küsimus, et milleks ja kelle jaoks need on mõeldud? Kas need on pigem head mänguasjad lastele või tõsiseltvõetavad seadmed, millega saab teha midagi asjalikku ja põnevat?

Mänguasi lastele

Miks mitte soetada lapsele droon mänguasjaks! Lapsed jumaldavad puldi kaudu juhitavaid mänguasju, eriti veel selliseid, mida saab kõrgustesse lennutada. Väikesele õhusõiduki huvilisele soovitatakse enamasti lihtsamaid ja soodsama hinnaklassi seadmeid. Mõõtudelt on need enamasti väikesed ning samuti mitte eriti võimsad, niisiis pigem aeglased ja väga kõrgele ei lenda. Ideaalne lapsele mänguasjaks või endale esimeseks droonikogemuseks!

Hobifotograafidele

Kui sulle meeldib teha aeg-ajalt ägedaid loodusfotosid ja sooviksid oma tegevuse viia uuele tasemele, siis tasub proovida ülesvõtteid, mida saab teha õhust. Droonid on võimalus jäädvustada maastikku ning kõiki huvitavaid objekte ülaltvaates nii fotodena kui ka videopildina. Hobifotograafile saab soovitada seadet, mille tööraadius oleks vähemalt 300 m.

Edasijõudnud fotograafidele

Professionaalsed piltnikud, kes soovivad oma töös kasutada tipptehnoloogiat selleks, et teha kvaliteetseid fotosid ning videoid võiksid mõelda tippklassi drooni soetamise peale. Nende kiirus ja lennukõrgus on tunduvalt suuremad kui varem mainitud variantide puhul. Näiteks võib niisuguste õhusõidukite tööraadius olla kuni 8000 meetrit ja lennukiirus koguni kuni 72 m/s.

Pea silmas ka reegleid!

Kindlasti tasub meeles pidada, et drooni ei tohi igal ajal ja täpselt oma tahtmise põhjal lennutada. Eestis on turvaliseks lennutamiseks loodud lennutsoonid ja meil on palju paiku, mille puhul peab enne tegutsema asumist luba küsima. Täpsemalt saab lugeda Lennuametist.

