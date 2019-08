Järgmine poliitiline tehnoloogiatüli: Jaapani ja Korea kaubanduskonflikt ähvardab pikendada 5G tulekut

Eestis on 5G tulek takerdunud sagedusoksjoni tulemuste vaidlustamise tõttu, kuid uue põlvkonna mobiilivõrgule on ette veeremas muidki takistusi laias maailmas. Jaapani ja Korea vahelise kaubanduskonflikti järgmise sammuna eemaldab Jaapan 2. augustil Lõuna-Korea usaldusväärsete kaubanduspartnerite nimekirjast. Juuli alguses lubas Jaapan piirata nutitelefonide tööstusele vajalikku eksporti, mis kõik võib kaasa tuua sügavamaid tagajärgi ka Euroopas.

„Tänapäeva maailm on nii läbipõimunud, et konfliktid teisel pool maakera võivad avaldada sügavat mõju ka siin. Jaapani kehtestatud kaubanduspiirangud võivad raskesse olukorda panna paljud nutitelefonide ja kiipide tarneahelad,“ märkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

„Lõuna-Korea on üks maailma suurimaid elektroonikakiipide tootjaid ning konflikti jätkumisel hakkab see kindlasti üha laimalt mõjutama ka muid valdkondi siin Euroopas kui ainult nutitelefonid,“ selgitas Aasma. „Näiteks on Euroopa Liit võtnud prioriteediks arendada siinset 5G, tehisintellekti IoT ehk asjade interneti valdkonda, kuid kõik need põhinevad suures osas just kiipidel ja nende arendamisel. See tähendab, et sellise konflikti venimine üksnes kuu või kaks võib edasi lükata näiteks kogu siinses piirkonnas 5G võrgustiku ülesseadmist kuude kaupa. Kui mitte isegi rohkem.“

Aasma lisas, et kuna elektroonikakiibid on tänapäeval juba praktiliselt igas meie seadmes, rösterist tuletõrjealarmini, siis kindlasti on praeguse konflikti lahendamisele kaasa aitamine tegelikult absoluutselt kõikide huvides, sest pikenev konflikt võib piirata uute tehnoloogiate tulekut ning tõsta ka hindu. Erinevad asjasse puutuvad organisatsioonid, nagu näiteks SEMI Euroopa ehk globaalne elektroonikakomponente tootvate ettevõtete ühendus, on probleemi lahendamiseks esitanud ka Euroopa Liidule mitmeid pöördumisi.

Jaapani ja Lõuna-Korea vaheline konflikt lõi lõkkele peale seda, kui Lõuna-Korea ei lükanud ümber eelmisel aastal tehtud kohtuotsust, mille tagajärjel peab Jaapani terasekontsern Nippon Steel & Sumitomo Metal maksma hüvitist Jaapani okupatsiooni ajal sunnitöölisena kasutatud korealastele. Nippon keeldus hüvitist maksmast ning Jaapanlased peavad otsust ebaõiglaseks. Lõuna-Korea konfiskeeris seepeale terasetootja varad, mille järel hakkas Jaapan majanduspiiranguid kehtestama.