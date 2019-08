Robotex Asia: Eesti robotivõistluse populaarsus kasvas nii suureks, et tuli seal teha suur eelvõistlus

16.- 18. augustil toimus Shanghais esimene Robotex Asia, mille üheks eesmärgiks oli tuua Aasia robootikatalente novembris Eestis toimuvale suursündmusele. Robotex Asia raames toimus 12 erinevat võistlust, kus osales 3280 võistlejat kümnest riigist. Külastajatel oli võimalik Robotexi ajal tutvuda 18 tehnoloogianäituse väljapanekuga.

Robotexi külastas Hiinas rohkem kui 30 000 inimest. Kohal oli Robotexi korraldajad Eestist, Soomest, Nigeeriast, Iraanist, Lõuna-Koreast, Indiast ning loomulikult Hiinast.

Lisaks põhisündmusele ja näitustele leidis aset ka konverents, kus esines 18 kõnelejat. Räägiti tehnoloogiaharidusest ja selle tulevikust, arutleda sai tehnoloogia arengu vajalikkuse üle. Konverentsil osalesid ka Baoshani linnaosa juhid, Eesti suursaadik Hiinas Andres Unga ning Hiinas Eesti majandussuhteid esindav Merike Grünthal.

"Robotex Asia on järjekordne Robotexi arenguhüpe. Aasias aset leidvad Robotexi eelüritused kasvasid nii suureks, et Eestis toimuva Robotex International festivali eel tuli teha kõiki Aasia riike koondav suurem eelvõistlus," põhjendas Robotex Asia olulisust Robotexi välissuhete juht Karl-Tanel Paes.

"Eesti e-riigi identiteet on midagi, mida me peame hoidma ja mille eest peame hoolitsema," ütles Robotexi tegevjuht Ave Laas, "täna vaatavad tuhanded noored robootikud maailmas Eesti poole. Robotex hoolitseb tulevikutalentide tekkimise eest ja tekkinud võrgustik võimaldab suuremat piiriülest koostööd. Meie rahvusvahelised partnerid teevad suurepärast tööd ja on uhke tunne olla pisikese Eestina taas eestvedajaks ning suunanäitajaks.”

Robotex kui Eesti ja maailma üks suurimaid robootikafestivale on viimaste aastate jooksul mastaapselt laienenud, toonud palju uusi osalisi, nii lapsi kui täiskasvanuid robootika juurde ning loonud tugeva rahvusvahelise robootikahuviliste võrgustiku. Nii on Robotex organisatsioonina 2019. aastaks kasvanud suuremaks kui kunagi varem, sest eelüritused toimuvad pea igal kontinendil. Eelüritused leiavad aset näiteks Kolumbias, Küprosel, USA-s, Indias, Hiinas, Türgis, Soomes, Armeenias, Lõuna-Koreas. Lisaks on Robotex tegemas ettevalmistusi järgmiseks aastaks ka ürituse korraldamiseks Kreekas, Monacos, Afganistanis, Nigeerias ja Etioopias.

Robotex on Eesti oma bränd ning 2019. aastal toimub festival juba 19. korda, 29. novembrist 1. detsembrini Tallinnas.



Fotod: Robotex