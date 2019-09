Pipedrive avas uued kontorid Floridas ja Dublinis

Eesti päritolu müügitarkvara ettevõte Pipedrive jätkab laienemist, avades klienditoele ja arveldustele keskenduvad kontorid Iirimaal Dublinis ning Floridas St. Petersburgis.

Pipedrive’i tegevjuhi Timo Reini sõnul jätkab ettevõte senise äristrateegiaga luua erinevatesse riikidesse ühele-kahele valdkonnale spetsialiseeruvad ekspertkeskused, mis võtavad arvesse kohalikke tugevusi.

Dublini kontor hakkab peamiselt tegelema arveldamise ning ettevõttele finantstoe pakkumisega, USAs St. Petersburgis avatakse aga Pipedrive’i üks klienditoe keskusi. „Lõuna-Floridasse on koondunud mitmete suurkorporatsioonide klienditoe osakonnad, mistõttu on seal lihtsam leida selles vallas kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu,” selgitas Rein sealse kontori avamise tagamaid. „Seni Pipedrive’le edu toonud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kõrval tahame tõsta suurte ettevõtete osakaalu kliendibaasis 2%-lt 10%-ni,“ lisas Rein. Seda kasvu ootab ettevõte eelkõige USA turult ning seepärast on Florida tänu sobivale ajatsoonile ideaalne koht sealsete klientide teenindamiseks.

Pipedrive’i kontor St. Petersburgis avatakse kesklinnas samas hoones Florida suurima ajalehe The Tampa Bay toimetusega ning seal on ruumi 52 töötajale. Dublinis asub kontor linna südames Grand Canali vahetus läheduses Portobello koostöötamiskeskuses.

Pipedrive’l on nüüd kokku kaheksa kontorit Tallinnas ja Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Dublinis ning New Yorgis ja Floridas St. Petersburgis. Ettevõte andmekeskused asuvad USAs Chicagos ning Saksamaal Frankfurdis.

Financial Times valis Pipedrive’i 2019. aastal Euroopa tuhande kiiremini kasvava ettevõtte hulka. Pipedrive on mitu aastat järjest pälvinud Eesti unistuste tööandja tiitli. Ajaleht USA Today valis ettevõtte tänavu üheks parimaks töökohaks New Yorgi piirkonnas ning Inc. Magazine hinnangul on Pipedrive üks enim naisi väärtustavaid töökohti.

Pipedrive on 2010. aastal Eestis asutatud ettevõte, mis pakub müügijuhtimistarkvara kasvavatele müügitiimidele. Pipedrive’i müügitööriistu kasutab ligikaudu 90 000 klienti rohkem kui 150 riigis.