Oluline uudis mänguritele: LG lisab uutele OLED-mudelitele Nvidia G-Sync toe

Elektroonikaettevõte LG on koos Nvidiaga viimas ellu mänguhuviliste suurimat unistust: tänavuse aastakäigu OLED-teleritele (mudelid 65/55E9; 77/65/55C9) lisatakse lähinädalate jooksul Nvidia G-SYNC tugi. LG uusimaid OLED-ekraane iseloomustab suur kiirus ja hea värviesitus ning pildikvaliteet, mis koos Nvidia G-SYNC´i lahendusega tagab sujuva ja tervikliku mänguelamuse ilma virvenduse, nn rebimisveidruste või hangumisteta.

Nvidia G-SYNC´i toe lisamine LG 4K OLED-teleritele annab senisest veelgi parema mänguelamuse, nii et saad mängida otse maksimaalselt suurel ekraanil. Poodides on saadaval 55- kuni 77-tollised mudelid.

LG OLED-tehnoloogia asetab kasutajad oma lemmikmängude tegevustiku keskmesse, kasutades väga realistliku pildi saavutamiseks eraldi juhitavaid piksleid. Lisaks sügavale kontrastile ja ülitäpsetele värvidele on need telerid ka ülikiire reageerimisajaga ning värskendussagedusega kuni 120 Hz.

Suurem kiirus vajab ka kiiremat sisendit – sisendi viivitus on uutes ekraanides vaevu tajutav, jäädes 1440p sisu korral 120 Hz kaadrisageduse juures 6 millisekundi vahemikku, 4K sisu korral 60 Hz juures 13 millisekundi juurde. Minimaalse viivituse juures ei tee OLED-telerid järeleandmisi pildikvaliteedis, mis muudab need mängude jaoks parimateks ekraanideks.

Lisaks Nvidia G-Sync´i toele toetavad OLED-telerite uusimad mudelid parema mänguelamuse pakkumiseks enamikku HDR-vorminguid, sealhulgas dünaamilist HDR10-t või Dolby Visionit (Full HD sisu puhul kuni 120 kaadrit sekundis). Viimane kasutab HDMI 2.1 ühendust, automaatse madala latentsusega režiim (ALLM), täiustatud heli tagastuskanalit (eARC) ja muutuvat värskendussagedust (VRR). Hea heli tagavad Dolby Atmos ja Dolby TrueHD tehnoloogia.

“Ei ole saladus, et LG OLED-telereid ihaldavad e-sportlased ning mänguhuvilised kõikjal maailmas,” ütles Sam Kim, LG Home Entertainment Company telerite tootearenduse osakonna asepresident. “G-Synci adapteerimisega näitame kogu maailmale, et OLED-teleritel on maailma parima arvutimängude riistvara tootva brändi toetus ja usaldus.”

Nvidia G-Sync´i tugi lisatakse 2019. aasta OLED-teleritele püsivarauuendusega valitud turgudel järgnevate nädalate jooksul.