Robotid on järgi jõudmas - humanoidrobot Atlas teeb juba sujuvaid hüppeid ja kukerpalle

Kui aastaid tagasi tunti rõõmu sellest, kuidas robot suudab tasakaalu hoida ja pakke tõsta, siis nüüdseks on Boston Dynamicsi laborites juba hoopis palju kaugemale jõutud - masin oskab ka hüppeid ja kukerpalle teha.

Videost on näha, et "seljakotiga" humanoid liigub sama sujuvalt kui inimene või isegi paljudest inimestest osavamalt, jäädes alla vaid headele võimlejatele. Tarkvara ja riistvara koostöö on jõudnud seega uuele tasemele. Samas on masin ise veel suur ja raske, nii et seda välimuse poolest veel bioloogilise inimesega väga võrrelda ei saa. Kuid eks see on juba järgmine tehnika arengu etapp. Olid ju esimesed mobiilid ka nagu tellised, nüüd on nii õhukesed, et võivad tagataskus katki murduda.