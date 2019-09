Kolm supersoodsat sügispakkumist: uhiuus Hi-Fi TV boks, Lenovo nutikell ja ülipopulaarne robottolmuimeja S50

(Sisuturundus)

Kuna Hiinas algavad 1. oktoobrist sügispühad, on selleks puhuks välja tulnud nii uudistooteid kui sooduspakkumisi. Siin on kolm head pakkumist, mis ka meie sügisesse peaksid hästi sobima.

Beelink BT-King Pro - Androidiga TV boks, mis annab välja 4K pildi ja kadudeta Hi-Fi heli



GT-King Pro on TV boks, millel on erilist rõhku pandud heli kvaliteedile. 4K kvaliteet on pildil muidugi ka olemas ja kui teler toetab, saad vaadata Androidi rakenduste abiga meediat tippkvaliteetis ning Dolby Audio heliga. Selleks on kaks heli dekodeerimiskiipi, mis annavad välja heli kodukino 7.1 kanali jaoks. Võid kogu oma ruumilist helisüsteemi toita ühe Android TV boksiga, kui film, mida vaatad, seda toetab.

Lenovo E1 - aktiivsusmonitor, mille aku kestab rohkem kui nädala

Lenovo E1 on suure kandlilise ekraaniga nutikell, mis ei ürita traditsioonilisi kellasid ümmarguse sihverplaadiga imiteerida, sest numbreid ja tekstisõnumeid on kandilisele paneelile hoopis parem ära mahutada ja infot näeb niimoodi rohkem. Aku kestab 10 päeva (ooterežiimis 25 päeva) ning laadimiseks kulub vaid kaks tundi. Täiustatud algoritmiga loetakse samme ja jälgitakse und veel täpsemalt, kellast saab nii seitset erinevat spordiala träkkida kui ka telefonis mängivat muusikat juhtida. Värviline ekraan on puutetundlik ja klaas kumerate äärtega.

Roborock S50 - tähtpäev, mille puhul saab massiivset soodustust



Xiaomi Youpini robottolmuimeja Roborock S50 on väljas olnud kaks aastat. Praegu saab osta 2. põlvkonna ülisoodsat ja nutikat kodurobotit, koos esimese põlvkonnaga on aga seda mudelit müüdud juba mitusada tuhat eksemplari üle maailma. Tegemist on ühe populaarseima robottolmuimejaga omas klassis.

S50 väljatuleku teise aastapäeva puhul algab kohe Gearbesti Share & Win konkurss: postita sotsiaalmeediasse pilte või videoid oma S50 robotist tegutsemas (Facebooki, Instagrami, Youtube´i jne) ning pane juurde hashtag #BestRoborockS5. Sadade osalejate vahel loositakse välja uusim võimas robottolmuimeja ning hulk muid auhindu.

Seni aga on võimalus osta endale S50 koguni 40% soodsamalt siit: