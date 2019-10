Saksamaa ei välista 5G võrkude ehitusel Huaweid

15. oktoobril avaldas Saksamaa telekommunikatsioonisüsteemide käitlemise, andmetöötluse ja isikuandmete kaitse turvanõuded, millega seab tehnoloogia-neutraalsed standardid kõigile tootjatele, välistamata sealhulgas Huaweid. Septembri lõpus teatas Norra digiminister Nikolai Astrup, et riik ei plaani oma sidevõrkudes Huawei seadmeid mingilgi viisil tõrjuda ega nende kasutamist takistada.

Saksamaa Liitvabariigi liiduvalitsuse kõneisik ja kommunikatsioonijuht Steffen Seibert teatas esmaspäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Saksamaa ei välista ühtki tootjat 5G võrkudes, vaid seab kõrgemad turvanõuded, mis kehtivad kõigile osalistele.

Saksa ajaleht Handelsblatt teatas varasemalt, et Hiina võimudega tüli vältimiseks sekkus liidukantsler Angela Merkel turvanõuete sõnastamisse ja et tema nõudmisel eemaldati nõuetest klausel, mis oleks otseselt välistanud Huawei seadmete kasutamise. Siebert lükkas sellise väite ümber, kinnitades, et üheski eelnõu mustandversioonis ei olnud niisugust piirangut sees ning et liidukantsler sellesse protsessi ei sekkunud ega Saksa Riikliku Võrguameti koostatud nõudeid kuidagi ei suunanud.

Lisaks teatas Saksamaa majandusministeeriumi kõneisik, et Saksa valitsuse eesmärk oli algusest peale luua universaalselt kohalduvad turvanõuded, millele kõik pakkujad peavad ühtmoodi vastama.

Saksa siseministeerium ei näe samuti valitsuse lähenemises muutusi. “Selle teemaga alustades ütlesime, et tootjapõhiseid erisusi ei tehta, vaid turvanõuded peavad olema seatud nii, et need rakenduvad kõigile ühtmoodi,” sõnas siseministeeriumi kõneisik.

Saksamaa seadis 5G võrkude ehitajatele ka kümme nõudmist, millele kõik seadmete tootjad peavad vastama:

Tootja teeb intensiivset koostööd kasutajatega ohutustehnoloogia valdkonnas ja teavitab kasutajaid viivitamata olemasolevate tootesarjadega seotud uudsetest toodetest, tehnoloogiatest ja uuendustest. Tootja kinnitab, et kolmandatele isikutele ei edastata teavet lepingulistest suhetest kasutajate või nende esindajatega. Tootjapeab tagama, et organisatsiooniliste ja juriidiliste meetmete abil ei edastata omal algatusel ega kolmandate osapoolte soovil klientide kohta käivaid või klientide vahel liikuvaid andmeid välisriikidele ega Saksamaal tegutsevatele välismaistele organisatsioonidele või isikutele. Tootja peab tõendama, et tal on võimalik õiguslikult ja efektiivselt keelduda andmete edastamisest kolmandatele osapooltele. Seda piirangut ei kohaldata seadusest tulenevale kohustusele jagada teavet (Saksa) julgeolekuasutustega. Tootja kohustub teavitama kasutajaid kirjalikult koheselt, kui ta ei suuda võetud kohustusi täita. Tootja peab andma täpset informatsiooni toote turvalisuse arendustööde kohta, kui seda nõutakse. Kriitiliste turvalisuse arenduste juures tohib tootja kasutada ainult usaldusväärseid töötajaid. Tootja peab väljendama valmisolekut turvakontrollide läbiviimiseks. Tootja peab kinnitama, et tema toodetesse ei ole teadlikult jäetud turvaauke, et neid ei lisata ka hiljem, ning et kõik avastatud turvaaugud on parandatud parandatakse koheselt avastamisel. Tootja peab kinnitama, et teavitab koheselt kõigist turvaaukudest või rünnetest, mis võivad kahjustada seadmete toimimise kvaliteeti ja turvalisust. Tootja peab võtma koheselt kasutusele meetmed niisuguste ohtude kõrvaldamiseks, kui need tekivad.

Saksamaa 5G võrkude ehitajatele seatavad turvanõuded on leitavad siit.