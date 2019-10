Titaan ja bling! Amazfit GTR-i erimudelid Titanium ja Glitter tänasest erihinnaga

(Sisuturundus)

Septembris tulid välja Huami Technologies´i erimudelid suurema korpusega Amazfit GTR 47 mm ja väiksema korpusega 42 mm nii-öelda meeste ja naiste mudelist (aga muidugi ei pea just niimoodi kasutama). Suurem on titaankoprusega, väiksem kaunistatud kristallidega.

Titaan on teada-tuntud metall, mida kasutatakse kohtades, kus vaja kergekaalulist väga vastupidavat materjali. Samuti peab see vastu erinevatele ilmastikutingimustele, on korrosioonikindel ja hästi sobiv inimese organismiga. Tehakse ju mitmesugused proteesidki titaanist.

Amazfit GTR 47 mm erimudel kasutabki titaani just nende omaduste pärast. Pikim protsess kella korpuse töötlemisel on 120 minutit kestev käsilihvimine. Iga 95 kella jaoks kulub üks teemantlõikuri tera.

Lisaks on Amazfit GTR 47 mm aku samuti ülihästi kestev: ooterežiimil kuni 60 päeva (ilma nutifunktsioonideta 145 päeva), 24h südamerütmi jälgimisega ja tavalise koormusega nutitelefoniga koos kasutades aga kuni 24 päeva.

Titaanmudelil on samuti kuni 50 meetri sügavusse ulatuv veekindlus, ülitäpne BioTracker PPG träkkimismoodul aktiivsuse ja südame töö jälgimiseks, mobiilist äppide ja teadete vastuvõtmine. Sisseehitatud Sony GPS-moodul on energiasäästlik ja töötab nii GPS-i kui GLONASS-iga.

Titaani eeliseks on nahasõbralikkus - korpus ei sisalda niklit ning on allerigavaba.

Nüüd aga kõige olulisema uudise juurde: vaevalt mõni kuu väljas olnud kell sai just 44% hinnalanguse ja on nüüd saadaval sellise hinnaga:

Nutikellade Zwarovski - Amazfit GTR 42 mm Glitter Edition

Amazfit GTR-i 42 mm väiksema korpusega elegantne mudel sai septembris samuti eriversiooni - Glitter Edition on heledama korpusega, kaunistatud ümber sihverplaadi kristallidega ja on vaid 9,2 mm paksuse korpusega, seega igati pidulik.

Kuna koprus on väiksem, siis on ka aku väiksem ja ooteaeg lühem kui 47 mm versioonil. 1,2-tolline AMOLED ekraan on ka väiksem, kuid ikkagi 326 PPI retina tasemel eraldusvõimega, klaas on kaitstud kriimustuskindla Corning Gorilla klaasiga, koprus on 50 meetri sügavuseni veekindel, aku kestab ligi 12 päeva. Sisemised tehnilised näitajad on üsna sarnased 47 mm mudeliga, välja arvatud aku ja ekraan, mis korpuse väiksemate mõõtmete tõttu ei saa olla suurema kellaga võrdsed.

Glitter´i ehk sära annavad korpusele 60 Zwarovski kristalli ümber sihverplaadi. Erinevalt Titaniumist pole ka kellarihm silikoonist, vaid nahast, mis sobib kokku soliidsema korpusega. Ligi 100 vahetatavat (tarkvaralist) sihverplaati pakuvad sobivat disaini igaks olukorraks.

Glitter Edition on praegu ka väga soodne - 24 protsenti odavam ning saadaval siit:

