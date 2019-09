Amazfit GTR - aktiivsusmonitor ja nutikell, millega sai Aegviidus edukalt metsas ära käidud

Amazfit on Hiinas tuntud nutikellade ja aktiivsusmonitoride kaubamärk, mille omaniku osas on ehk mujal maailmas väike segadus, sest Amazfiti ette kirjutatakse nimed Huami ja ka Xiaomi. Huami nimelt on praeguseks tõusnud ühekd maailma suurimaks kantavate nutiseadmete tootjaks, Xiaomi tellib aga oma aktiivsusmonitorid ja nutikellad samuti Huamilt, müües neid oma kaubamärgi alt. Amazfit GTR on uus mudel, mis hinna poolest jääb nutikellade ja odavate pulsikellade vahepeale, kuid oma võimalustelt ja omadustelt kipub ikka sinna kallimate nutikellade klassi, kuid odavama hinnaga. Test toimus Aegviidus matkarajal ning enne seda urbanistlikes kontorielu tingimustes.

Amazfit GTR on täiesti võrreldav meie testis olnud Huawei GT-ga. Need kaks kella on vägagi sarnased, isegi sisu on üsna ühesugune. Operatsioonisüsteemi sarnasus on ilmselt ka sellest, et mõlemad kellad üritavad imiteerida Androidi. Iseenesest teevad need seda üsna hästi, kuid lisatud on üks tugev pluss - erinevalt kordades kallimatest nutikelladest kestavad nii Amazfiti kui Huawei akud nädalaid. Samas on Androidist lahkulöömisel ka üks miinus - äppe juurde installida pole, kui just tootja ise midagi lisaks ei paku. Mõlema tootja puhul ei maksa sellele eriti loota, uuendatakse vaid selliseid bling asju nagu sihverplaatide valikut.

Amazfit on Huaweist soliidsem. Seda põhjustab vaikimisi kaasas olev nahk(imitatsiooniga?) rihm ja roostevabast terasest kõrgläikeliseks poleeritud korpus. Seega on see igati ontlik kell igasugusele kontoriinimesele, kes nädala sees juhtkonna koosolekutel peab viibima ning nädalal lõpus kasvõi mägirattaga krossi sõidab või muudmoodi mudas müttab.

Nädalavahetuseks võib hankida ka lihtsama silikoonrihma.

Kell istub käele üsna hästi, ainult et rannet tõstes ei viska alati pilti ette. Tuleb rannet aktiivsemalt liigutada, siis lülitub ekraan automaatselt sisse, kui tahad kellaaega või nutitelefonist saabunud äppide teateid vaadata.

Paaritamine käib sel kellal Amazfiti rakendusega väga mugavalt. Kui tavaliselt vajab pusimist ja juhendite näppimist Bluetoothiga nutitelefoni paaritamine, siis Amazfiti äpp teeb kõik ise ära. Tuleb vaid ekraanil olevat QR koodi telefonile näidata.

Äpp küsib ise peaaegu kõik vajalikud õigused, mõned kellad lihtsalt ütlevad, et otsi ise menüüdest äpile õiguste lubamine üles. Osa õigusi siiski tuleb ise seada.

Äpp on üsna suur, 87 MB ja kohe tehakse kellale tarkvarauuendus.

Trennitegemise funktsioone on palju: jooksmised, kõndimine, rattasõit, ujumine, mägedes ronimine jne. Kokku 12 erinevat, sealhulgas eraldi avaveekogus ja basseinis ujumine. Kuna kell on veekindel, siis saab sellega loomulikult ka ujuma minna. Laadimine on magnetiga ümmargusest laadimisalusest.

Kui võrrelda Huawei Watch GT-ga, siis väga suurt vahet polegi trenniäppidel. Mõlemaga saab pärast põhjaliku aruande.

Sisemine asukohamääramine toetab nutitelefonist sõltumatult GPS-i ja GLONASS-i (Huawei kellal oli lisaks Galileo). Sellega kestab aku 40 tundi, muidu aga 24 päeva, isegi kui pulsimõõtja on 24 tundi sees. Ainult kella režiimis ilma nutitelefoniga suhtlemata kestab aku 72 tundi.

Matkale Aegviidu kanti

GPS töötas Aegviidu küngaste vahel üsna normaalselt. Kuigi paksus metsas võis metsasihtidel olla väike nihe, ei saa seda väga suureks möödapanekuks lugeda nii pisikese seadme puhul. Samas kasutusel olnud Huawei Mate 20 Pro oli paksus metsas vaid pisut täpsem, ehkki sel telefonil on parandatud ja täiendatud GPS-algoritm ka kehva leviga asukoha täpsemaks määramiseks.

17-kilomeetrist matka träkkides ei olnudki eriti palju näha aku tühjenemist, 60% pealt oli see õhtuks langenud 52% peale. Seega lisaks 24h pulsi jälgimisele võib ette võtta ka ühe aktiivse spordipäeva, õhtuks pole GPS-i terve päev kasutades ohtu, et aku enne tühjaks saab.

Pärast matka on võimalik kohe kella ekraanilt vaadata ka pisikest träki kuju, aga tavaliselt pole sellest suurt abi. Nutikellas on kogu statistika pikas keritavas aruandes. Siin all on Amazfiti aruanne, vaata suuremalt pildil klõpsates.

Kahjuks kaarti suurendada ja träkki vaadata saab ainult äpis, eksportida on võimalik ainult kokkuvõtteid pildilisel kujul.

24 tundi ööpäevas südant jälgiv Huami algoritm tuvastab südame rütmihäired ja võib niimoodi varakult hoiatada südameprobleemidest, samuti trenni käigus endale liiga tegemise eest saab hoiatatud.

Sammulugemisega võib esialgu pettuda ja arvata, et kell ei tööta korralikult, sest toas alguses ringi kõndides kell samme ei loegi. Alles teatud aja pärast hakkavad sammud loendurisse ilmuma, sealhulgas ka esialgu mittenäidatud sammud. Algoritm proovib niimoodi vältida lihtsalt liigutamisest tekkivaid valesid näite ja arvestab vaid tõeliselt astutud samme, mille suhtes saab selgusele jõuda siis, kui inimene on juba mõned sammud kõndinud. Seega arvuti taga klaviatuuril klõbistades aktiivse liikumise samme ei lisandu.

Muud äpid

Amazfit GTR on hea muusikamängija. Õigemini kellas endas on vaid äpp, mis aitab muusikat juhtida - näiteks kui paned Spotify mängima, saab aktiivsusmonitori muusikaäpist lugusid pausile panna ja eelmist või järgmist valida. Nii saad kella taskust võtmata oma pleierit elementaarsete käsklustega juhtida.

Kellal on veel ilma äpp, alarmid, taskulamp, lisada saab sündmuste meeldetuletusi, vaadata kompassi (mida tuleb aeg-ajalt kalibreerida), käivitada taimereid, mõõta stopperiga aega ja otsida kaduma läinud telefoni. Kõik tüüpilised aktiivsusmonitori võimalused on järelikult olemas, muidugi ka kõnemärguanne, SMS-ide ja sõnumite saabumine, äppide teadaanded.

Ekraani välimuse muutmiseks on olemas hulk sihverplaate, mida saab vahetada. Äpist kella saatmine on väga aeglane ning saata saab ühe korraga, kuid ega tavaliselt neid väga tihti ei vahetatagi.

Olemas on nii diginäitudega kui soliidseid analoogkellasid, aga ka seiklusrežiimideks sobivaid militaarnäite, mis kuvavad ka ilmateadet ja muid olulisi näitusid või lihtsalt klassikaline šveitsi kella imiteeriv rooma numbritega osutinäit.

Kokkuvõtteks - Amazfit GTR on samuti parimate seast

Võrreldes Huawei Watch GT-ga on Amazfit GTR küll mõne võimaluse osas vaevumärgatavalt kehvem, kuid hinnalt soodsam, seega selle hinna eest (ca 140 eurot), mille eest seda müüakse, on tegemist väga hea aktiivsusmonitori-nutikellaga. Puuduseks on äppide lisamise puudumine ja kella enda äppide fikseeritud hulk, samuti võiks baromeetrist abi olla hetkelise kõrguse mõõtmisel, kuid muus osas on kõik vajalik enam-vähem olemas. Kõige tähtsam aga on see, et aku kestab ligi 24 päeva ja sellest piisab, et kasutada ka aku energiat tarbivates tegevustes, näiteks aktiivselt trenni träkkimisel GPSiga terve pika päeva.

Nutiseadme andis testida Gearbest

PLUSSID

+ Aku kestab kaua (tavakasutusel ca 24 päeva)

+ GPS-iga trennide täpne träkkimine

+ Muusika juhtimine otse telefonist

MIINUSED

- Uusi äppe ei saa juurde laadida

- GPS träkke ei saa alla laadida

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor Xiaomi/Huami Amazfit GTR

Hind: 136,6 eurot (Gearbest)

Ekraan: 1,39-tolline AMOLED, 454x454 pikslit, 326 ppi Puuteekraan: Corning Gorilla 3 kriimustuskindel klaas + sõrmejäljevaba pind Veekindlus: 5 ATM, veekindel Andurid: BioTracker PPG optiline andur, 6-teljeline kiirendusandur, 3-teljeline magnetiline andur, õhurõhu andur, mahtuvusandur, valgusandur Asukohamääramine: GPS+GLONASS Ühendus: Bluetooth 5.0 BLE Aku: 410 mAh LiPo, 24 tundi (GPSiga pidevalt kuni 40 tundi), ooterežiimis kuni 74 päeva ilma Bluetoothita Laadimine: magnetalusega, kuni 2 tundi Ühilduvus: Android 5.0 ja uuem või iOS 10.0 ja uuem Mõõtmed ja kaal: 47,2 x 47,2 x 10,75 mm, 48 g

