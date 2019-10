9 põhjust, miks on lisamoodulitega kestvustelefon DOOGEE S95Pro täiesti eriline

(Sisuturundus)

Kas tõesti on moodulitest kokkupandavad telefonid tagasi? Kunagi lubati neile suurt tulevikku, kuid siis kadusid need vaikselt ära. Kestvustelefon DOOGEE S95Pro aga toob selle kontseptsiooni natuke uuenenud kujul tagasi.

Üks neist üheksast põhjusest, miks see telefon on täiesti eriline, ongi need magnetiga mobiili tagaküljele kinnitatavad lisamoodulid: akumoodul, kõlarimoodul ja tulevikus ka öise nägemise seade ja palju muud.

Siin on kõik üheksa põhjust:

Telefonil on suur 6,3-tolline FHD+ ekraan Sees on võimas Helio P90 protsessor Kui tavaliselt kipub vastupidavatel telefonidel olema vähe mälu, siis sel mudelil on 8 GB RAM-i ja 128 GB välkmälu Külge saab kinnitada magnetiga lisaaku ja lisakõlari Kolm tagakaamerat, neist kaks 8 MP pluss 48 MP põhikaamera IP68/IP69K nõuetele vastav veekindlus: kõrgeim veekindluse klass tagab vastupidavuse kõrgetel temperatuuridel, tugevate veejugadega ja vee all. Võimas 5180 mAh aku - seda saab veel täiendada magnetiga 3500 mAh lisa-aku mooduliga. Kõik suuremad navigatsioonisüsteemid on toetatud: GPS, Galileo, GLONASS; Beidou Operatsioonisüsteem Android 9

Lisaks vastab telefoni kummine korpus ja spetsiaalselt ehitatud sisemus militaarstandardile MIL-STD-810G, kannatades probleemideta välja 1000 korda kukkumist kahe meetri kõrguselt.

Sony 48 MP kaamerasensor on toetatud tehisintellekti ja kahe lisakaameraga, mis purustab müüdi kummiste ja paksude kestvustelefonide erakordselt kehvadest kaameratest. See enam nii ei ole. Selfie pildistamiseks on samuti igati eeskujulik 16 MP kaamera.

IP69K tähendab, et seadet võib kasutada ka sellistel töökohtadel, kus on vajalik desinfitseerimine ja kuuma veejoaga puhastamine - korpus peab sellisele karmile kohtlemisele vastu.

Praegu maksab DOOGEE väga vähe - 331 eurot ning lisaks saavad kiiremad kingitusena kaasa mugavad kapsliga laetavad juhtmevabad nööpklapid 36 euro väärtuses.

3500 mAh akupank, mille saab magnetiga lisamoodulina mobiili tagakaanele kinnitada, laeb telefoni juhtmevabalt. Juhtmevaba laadijat saab seega samuti kasutada. Samamoodi töötavad ka Bluetoothiga stereokõlarid, mis kinnituvad magnetiga ja kasutavad eraldi oma akut, mis toidab 6 W kõlareid kuni 10 tundi.

Kasutata saab kahte nano SIM kaarti, mobiil toetab NFC lähiväljasidet, kasutada saab veel ka microSD kaarti, juhtmevaba laadimist, näotuvastusega sisselogimist, sõrmejäljega sisselogimist (küljel), ülikiiret (2,5 sekundit) asukoha fikseerimist kombineeritud navigatsioonisüsteemide toega ja koos sellega täpset asukohamääramist.

