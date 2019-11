Neli tehnikavidinat, mida mängur kingikotist leida tahaks

(Sisuturundus)

Kellelegi kingitust tehes tasuks alati hoolega järele mõelda, millised on selle inimese hobid ning mis teda kõige enam rõõmustaks. Siis on kindel, et kingitus läheb asja ette, mitte ei jää riiuli taha nurka tolmu koguma. Kui kingisaaja hobiks on vabadel hetkedel mängida põnevaid arvutimänge, ehk tasuks talle kingikotti pista mõni põnev tehnikavidin, millega mänguelamus veel ägedamaks muuta? On ju teadagi talve õhtud pikad ja pimedad – just hea aeg toasooja nautida ning oma lemmiku hobiga tegeleda.

Väline kõvaketas – et kõik mängud mahuksid ära

Üks asi, millest mänguril kindlasti puudus on, on maht. Kus hoida kõiki oma mänge, mida veel ja veel mängida tahaks ning kustutada ei raatsi? Selleks kulub kahtlemata ära väline kõvaketas, mille suure valiku leiad siit. Ja mida suurema mahuga, seda parem! Kui pole aega süveneda sellesse, milline väline kõvaketas on kõige parem ja uhkem, siis üldine rusikareegel on, et suuremate mängude säilitamiseks sobivad välised kõvakettad mahuga alates 2 TB. Muidugi tasub pöörata tähelepanu ka välise kõvaketta välimusele, et see kingisaajale meele järele oleks.

Kõrvaklapid parima helikogemuse heaks

Ka kõrvaklapid on mängurile suurepärane kingitus, sest peale visuaali on mängudes oluline osa ka helil, mis meeleolu tekitab ning paneb tundma justkui oleksid mängus sees. Kõige paremini sobivad kodus mängimiseks suured kõrvaklapid, mis annavad parima helikogemuse ning on peas mugavad. Valikuga saad tutvuda siin - Kaup24 e-poes. Kõige paremad mängimiseks on kindlasti spetsiaalselt mänguritele loodud kõrvaklapid, millel on pehmendused, et pikemat aega mängides kõrvaklapid peas ebamugavaks ei muutuks ning muidugi ka mikrofon, juhuks kui mäng nõuab teiste mängijatega suhtlemist. Uhkematel kõrvaklappidel on ka LED-tuled, mis nende välimuse eriti ägedaks muudavad.

Jahutusalus, et mäng põneva koha pealt pooleli ei jääks

Üks probleem, millega mängurid tihtilugu kokku puutuvad, on see, et sülearvuti kipub pika mängimise peale üle kuumenema ning mängu peab katkestama. Kui olete kuulnud mängurit selle üle kaebamas, on probleemile tegelikult lihtne lahendus – sülearvuti jahutusalus. Seda on väga lihtne kasutada, see ühildub USB pordi kaudu ning jahutab sülearvutit, et ükski mäng pooleli ei peaks jääma. Vaata siit jahutusaluseid.

Klaviatuur ja hiir – mänguri suurimad abilised

Ehkki mänge saab mängida ka täiesti tavalise klaviatuuri ja hiirega, panevad spetsiaalselt mängimiseks loodud seadmed mänguri silmad kindlasti särama ning loovad asendamatu kogemuse. Mänguri klaviatuur on mugav ja ergonoomiline, et käed pikast mängimisest ebamugavasse sundasendisse ei jääks. Mängufunktsioonidega klaviatuur muudab ka mängimise lihtsamaks ja LED-valgustus loob õige meeleolu. Erinevad klaviatuurid leiad siit.

Valides kingitust on oluline järele mõelda, mis kingisaajale kõige rohkem rõõmu valmistaks. Kui tegu on mänguriga, pole kahtlustki, et talle meeldiksid tehnikavidinad, mis mängimise veelgi paremaks kogemuseks muudavad. Parimad valikud on väline kõvaketas, et kõik mängud ära mahuks. Kõrvaklapid, mis oleks peas mugavad ja suurepärase heliga. Jahutusalus, et arvuti mängimisest üle ei kuumeneks. Või klaviatuur ja hiir meeleolu loova LED-valgustuse ning mängufunktsioonidega.