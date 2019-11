ABB hakkab Eestis robotliine tootma

Paindliku tootmise ajastul ei taheta enam lihtsalt rauda raiutud tavalisi tootmisliine. Robotitega on hoopis lihtsam oma toodangut vastavalt vajadusele kiiresti muuta ja laiendada. Eesti ABB avaski Eestis uue robotliinide tootmisüksuse, kus tehaksegi klientidele selliseid robotiseeritud valmislahendusi. Üksuses koostatakse vastavalt kliendi tellimusele ABB projekteeritud tootmine, mille üks kindel komponent on robot või robotid. Esimese tellimusena valmib robotjaam Soome ABB ajamite tehasele.

„Nõudlus valmis robotliinide järele on järjest kasvamas nii globaalselt kui ka Eestis,“ märkis ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen. „Robotiseerimine on tootmise tulevik ja mõistmine, et läbi robotiseerimise saab tootmisette eduvõimalusi suurendada, on tugevalt kanda kinnitanud ka siin piirkonnas.“

Uues tootmisüksuses teostatakse kohapeal kõik vajalikud tööd alates robotliini projekteerimisest ja ehitamisest kuni lõpptestimiseni. ABB enda tarkvara RobotStudio abil modelleeritakse tulevane lahendus 3D mudelina. Siis koostatakse liin ja viiakse läbi katsetused. Pärast testimist monteeritakse liin lahti ja seatakse kliendi tootmises üles.

Uues üksuses on lähiajal valmimas robotjaam ABB Soome ajamite tehasele. Lepingu alusel teostatakse võtmed-kätte projekt, mis sisaldab konveiereid, automaatkruvikeerajaid, robotit IRB 2600, programmeerimist ja töössevõtmist. ABB Soome ajamite tehase jaoks on projekt osa tootmise automatiseerimisest, millega kaasneb tootlikkuse kasv ja töökvaliteedi parandamine. Tulemusena vähenevad tootmiskulud ja läbiminekuajad, suurenevad tootlikkus ja paindlikkus ning paranevad montaažitöö ergonoomika ja ohutus.

Vaata ABB roboteid tootmises tööhoos: