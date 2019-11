11.11 on läbi, aga ostupeo pakkumised veel jätkuvad

(Sisuturundus)

Ehkki 11.11 ja suur ostupidu on kuupäeva järgi möödas, kestavad edasi 48 tunni pakkumised ja paljud muud soodukad, mis ei ole vaid üheks päevaks mõeldud. Tohutu kogus kaupu osteti ära, aga laod pole veel tühjad. paljud populaarseimad pakkumised on endiselt saadaval.

FAST-08: Poola on meiega!

Ladu FAST-08 tähendab meie jaoks, et kaubad tulevad kohale Poola laost juba 3-5 päevaga. Kuidas need edasi Eestis liiguvad, on juba siinsete postiasutuste teha. Poola on Euroopa Liidus, sealt saabuvatele kaupadele ei lisandu väljastpoolt Euroopat tulevate kaupade makse.

Poola laost on näiteks kiirelt saada nutihambahari Oclean Air Rechargeable Sonic Electric (-25% ehk 33,85 eurot), nutikas LED-laeplafoon Yeelight YLXD42YL 480mm (-47% ehk 77,77 eurot), lasernavigatsiooniga robottolmuimeja Alfawise V9S BL51 (-29% ehk 242,47 eurot)

48 tunni pakkumised veel kestavad

Kuna 11.11 algusest pole veel 48 tundi möödunud, siis kestavad ka kõik 48 tunni pakkumised. Näiteks saab praegu nutikella AMAZFIT GTR 47mm 44% soodsamalt ehk 183 euroga või nutitelefoni Xiaomi Mi 9T Pro 27% odavamalt ehk 338,55 eurot.