Millised on enamlevinud suhtlusäpid?

Arvutimaailma kaasautor Kristjan Karmo käis täna hommikul Terevisioonis rääkimas populaarsetest suhtlusäppidest.

Esialgne hüpotees oli muidugi: kas Skype on välja suremas?

Mis muidugi konkreetset vastust ei saanudki, kuid statistikat vaadates, siis mõnes mõttes äkki tõesti.

Kõige populaarsemad maailmas on muidugi Facebookile kuuluv Messenger ning Whatsapp, millele järgnevad koheselt Hiina turul domineerivad Wechat ning QQ.

Skype ei ole kindlasti enam see ega ka selles positsioonis, mis ta oli kunagi, kuid kindlasti on tegu ühe parima kvaliteediga videokõnerakendusega.

Lisandunud on ka Skype for business, mis asendas Lync-i kuid sellega konkureerib väga tugevalt Slack, mida Arvutimaailma videoproduktsioon kasutab ka oma suhtluse halduseks.

Erinevad teemad võimaldavad meil näiteks hallata Arvutimaailma videoid ning klienditöid sh muid sündmuiseid jne.

Kes mäletab, siis tegu on nagu IRC jututoaga, kus erinevad kanalid samade inimestega.

Terevisiooni klippi näeb ETV lehelt.