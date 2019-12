Huawei asepresident Mika Lauhde hoiatab: Euroopa võib olla liiga sõltuv USA tehnoloogiast

Huawei on praegu tehnoloogiaettevõttena USA-Hiina kaubandustüli üks suurim kannataja. Huawei küberjulgeoleku ja privaatsuse asepresident ning ENISA ja Europoli nõukogu liige Mika Lauhde hoiatab, et USA kaubandussanktsioonid võivad olla hoiatav õppetund ka Euroopale, mida tähendab sõltuvus USA monopoolsetest tehnoloogiaettevõtetest.

"Olukorras, kus valdav osa Euroopas kasutatavatest nutiseadmetest töötab Google’i või Apple’i operatsioonisüsteemidel, kaasnevad reaalsed riskid," ütleb Lauhde. Samad riskid, mis tänaseks on juba realiseerunud Huawei jaoks, võivad Lauhde sõnul tulevikus osutuda ohuks ka Euroopa digitaalsele suveräänsusele ja siinsetele ettevõtetele.

Lauhde hinnangul sai käimasolevast USA-Hiina kaubandussõjast pretsedent, mil Ameerika Ühendriigid kasutasid esmakordselt oma tehnoloogiahiide Google’it ja Apple’it relvadena konkreetse riigi ja sealt pärit tehnoloogiaettevõtte vastu. "Näiteks tänaseks on USA poolt Huawei vastu rakendatud meetmed kahjustanud lisaks Huaweile ka tarbijaid ning allhankijaid terves maailmas, sealhulgas Euroopas," sõnas Lauhde.

Lauhde sõnul oli ootuspärane, et USA-Hiina kaubanduskonflikt elavdab Euroopas diskussiooni digitaalsest suveräänsusest ja küberturvalisusest, kuid praegu jääb pigem arusaamatuks, mis suunas on see diskussioon liikumas.

"Selle asemel, et analüüsida Euroopa vastupanuvõimet selliste jõuvõtete suhtes, kalduvad paljud poliitikud ja struktuurid erinevates riikides hoopis õigustama vabakaubandust halvavaid ning terveid turge destabiliseerivaid monopoolseid jõuvõtteid,“ arvas Lauhde, lisades, et Euroopa küberturvalisuse, andmehalduse ning digitaalsete ökosüsteemide liigne sõltuvus USA monopolidest on selge julgeolekurisk.

USA sanktsioonid on tegelikult juba tabanud Euroopat eesotsas Saksa autotööstusega. Washington kaalub Lauhde sõnul ka ulatuslikke sanktsioone Prantsusmaa vastu. "Kui antud juhul langes USA-Hiina kaubandussõja lõksu Hiina eraettevõte Huawei, siis kas saame täielikult välistada, et samamoodi ei võiks juhtuda ka mõne Euroopa ettevõttega?" küsib Lauhde, viidates USA presidendi Donald Trumpi kasvavatele erimeelsustele Euroopa liidritega.

Lauhde sõnul peaksid nii Euroopa, aga kindlasti ka Eesti mõistma, millist ohtu kujutab endast täielik sõltuvus ühest pakkujast kriitilise tähtsusega teenustes. "Näiteks energeetika osas tehakse pingutusi, et saavutada sõltumatus Venemaast. IKT infrastruktuurid ja küberruum on tänapäeval riigi ja ühiskonna toimimise seisukohast vähemalt sama olulised kui energia,“ rõhutab ta.