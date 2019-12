Kuidas valida televiisorit toa suuruse järgi?

Kas suurem on alati parem ja kas hea ekraaniga televiisoriga on vahet, kui suur paneel elutoa seinal pilti näitab? Kuigi teleri valimise reeglid on ähmasemaks läinud tänu aina paremale pildile, on siiski paljud soovitused endiselt kehtivad.

Norstati Baltikumis läbi viidud telerivaatamise uuringust selgus, et eestlaste jaoks on uue nutiteleri valimisel pildikvaliteedi ja hinna kõrval oluliseks kriteeriumiks ka ekraanisuurus, kuigi valiku tegemisel ei arvestata tihti toa suurusega.

„Suured ekraanid on läinud üha taskukohasemaks ja tarbijad kasutavad seda ära. On tõsi, et suure ekraani pealt ongi ju igati mõnus filme ja sarju vaadata, kuid on ka paar põhimõtet televiisori tuppa paigutamise osas, mida tuleks ekraani suuruse valimisel järgida, sest vahel on suur tõesti liiga suur,“ märkis Samsung Eesti koduseadmete divisjoni müügijuht Teet Torn.

„Hea vaatamiskogemuse saamiseks peaks oma tavakohas istudes püüdma inimese silm ilma pingutamata kõike ekraanil toimuvat. Seega on oluline ekraani kaugus vaatajast,“ selgitas Torn. „Selle arvutamiseks on välja käidud palju erinevaid valemeid, millest levinum on, et ekraani kaugus peaks olema 2-3 korda ekraani diagonaal ehk näiteks 55 tollise ekraani puhul 110 tolli ehk ligi 2,7 meetrit. Kaugemal võib telekas olla, aga lähemal pigem mitte.“

Torn lisas, et kuna uued ekraanid on juba märksa parema kvaliteediga, siis 4K kvaliteedis ekraanide puhul võib see vahemaa olla väiksem ning kordaja on sellisel juhul 1,5-2,5. „Põhjuseks on see, et 4K kvaliteedi puhul on ekraanil piksleid kordades rohkem kui näiteks HD-kvaliteedis ning inimene võib istuda lähemal, ilma, et ta märkaks ekraanil olevaid eraldi piksleid. QLED tehnoloogiat kasutavate ekraanide puhul on lisaks kõrgele resolutsioonile ka värvid hea kvaliteediga ja tänu LED-tehnoloogiale on pilt alati ka piisavalt ere,“ lausus Torn.

„Kokkuvõtvalt tähendab see seda, et uut televiisorit valima minnes tuleks eelnevalt vaadata ja mõõta, kuhu ekraan kodus panna ja kui suur ja millise kvaliteediga televiisor sinna kõige paremini sobib. Liiga lähedale liiga suurt ja kehva kvaliteediga ekraani pole mõtet panna, sest eesmärk on ju näha ilusat terviklikku pilti, mitte üksikuid piksleid.“

Telerit tuppa paigutades tuleks lisaks jälgida, et see oleks samal kõrgusel vaataja silmadega. Kõrgemal asuv ekraan tähendab, et vaataja peab pidevalt oma kaela ja silmi pingutama.

Oluline on ka vaatamise nurk ekraani suhtes. Mida rohkem külje pealt ekraani vaadata, seda suurem on oht, et värvid moonduvad, pole enam nii erksad või kontrastsed. „See oleneb juba päris palju televiisorite mudelitest ja viimastel aastatel on tehtud palju uuendusi, et ka külje pealt vaadates oleks pilt võimalikult selge ja moonutamata. Näiteks Samsungi QLED tehnoloogia üheks uuenduseks on ka just see, et küljelt vaadates on mustad värvid püsivalt kontrastsed ja sügavad,“ selgitas Torn.

Baltikumiülese teleriuuringu viis läbi Norstat, Eestist osales uuringus 1013 inimest. Uuringu kohaselt on eestlaste lemmik-teleribränd Samsung, mida eelistab 42% vastanutest. Teisele kohale jäi LG (22%) ja kolmandale Philips (18%).