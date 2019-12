Uute kõrvaklappidega uude aastasse - juhtmevabad pisiklapid spordiks või mängimiseks

(Sisuturundus)

Käes on uusaastalubaduste aeg: kes lubab rohkem trenni teha, kes sai uued mängud, mida mängida, kes lubab rohkem väljas liikumas käia või reisida, võib-olla said uueks aastaks ka Spotify täisteenuse? Igal juhul on vaja korralikke väikseid kõrvaklappe.

Valisime viis tükki välja ja soovitame.

Xiaomi Haylou GT1



IPX5 veekindlusklassiga Xiaomi Haylou GT1 klapid sobivad väga hästi sportimiseks, sest kannatavad suuremat niiskust ja vesisemat keskkonda. Päris vee alla siiski minna ei kannata. Olemas on mürasummutus ja puutetundlik juhtimine, saad kasutada käed-vabad seadmena telefonikõnedele vastamiseks ning kuulata Surround Sound heli.

Kõik funktsioonid, mis vaja, on seega olemas. Klapid ise kestavad akudelt 3,5 tundi, akuga laadimiskapsel annab juurde veel 12 tundi. Hind? 20,7 eurot.

Vaata lähemalt siit:

QCY T5 TW

Krüptilise nime taga peituvad QCY mänguritele mõeldud mobiilsed klapid T5 TW, millega saab muidugi ka kvaliteetset muusikat kuulata ja käed-vabad seadmena telefonile vastamiseks kasutada. Omapärane on võimalus ühendada vasaku kõrvaklapiga üks, paremaga aga teine seade. Mängude jaoks võib see olla kasulik omadus, samuti saad niimoodi grupivestlust teha erinevate seadmetega. Puutetundlikul pinnal paremal klapil kolm korda koputades lähevad klapid mängurirežiimi, vasakul klapil sama tehes saab Sirile häälkäsklusi jagada. Mängurežiim vähendab heli viidet 65 millisekundini, mis on ligi kolm korda kiirem kui tavalistel Bluetoothiga klappidel. Mürasummutusega peavad klapid vastu 4-5 tundi, suur laadimiskapsel annab juurde veel mitu laadimist, nii et kogu kuulamisaeg ulatub 25 tunnini.

Hind? 19,8 eurot.

Vaata lähemalt siit:

i500 TWS



Kui tahad endale Airpods Pro originaalklappe, siis pead välja käima üsna kopsaka summa. Need siin on aga piisavalt odavad, et võiksid osta endale 20 laadimiskapsliga kõrvaklapipaari, mis pakuvad peaaegu sedasama. i500 TWS maksab 29 eurot ja mida siis selle taskuraha eest saab?

Juhtmevaba laadimise, niiskuskindluse (sobib spordi tegemiseks, vee alla minna ei saa), mürasummutuse, HD kõned mobiili vahendusel käed-vabad seadmena, 2 tundi tööaega ühe laadimisega (millele laadimiskapsel annab juurde veel 3-4 täislaadimist) jne. Juhtida saab puutetundliku pinnaga kuularite välisküljel.

Vaata lähemalt siit:

QCY T1C Mini



Need QCY klapid on samuti sportimiseks (IPx4 standardile vastav) igati sobivad ja lisaks veel väga väiksed ja kerged, mürasummutusega, mängimise jaoks vähendatud viiteajaga, aku kestab kokku koos kapslist pakutavate lisalaadimistega 16 tundi jne. Juhtida saab väliselt puutetundlikult pinnalt.

Hind? 20 eurot.

Vaata lähemalt:

Bluedio Hi TWS



Bluedio Hi TWS on tõeline müügihitt: seda müüakse siin tutvustatud klappidest kõige enam. Põhjus on ilmselge - hind, millega need kätte saab, on võrreldes sellega, mida klapid teevad, üsna olematu.

Palju hind siis on? 11 eurot.

Kui klapid peast võtad, pannakse muusika automaatselt pausile. Kui pähe paned (parema klapi), siis jätkub muusika poolelijäänud kohast. Koos laadimiskapsliga on kuulamise aega kokku 5 tundi, laadimiseks kulub 2 tundi. Olemas on mürasummutus ja mikrofon kõnedele vastamiseks.

Vaata lähemalt siit: