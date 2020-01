Uued Galaxy Note10 Lite ja S10 Lite nutitelefonid - hind ja eelkäijatega võrdlus

Samsung tõi täna avalikkuse ette kaks uut mudelit 2019. aasta lipulaevtelefonidest – Galaxy Note10 Lite ja Galaxy S10 Lite.

Seadmete eesmärgiks on pakkuda firma tipptelefonidega võrreldavat võimsust, millele on lisatud uuendatud kaamerad, ekraan ja taskukohasem hind.

Laome tehnilised näitajad ja hinnad koos eelkäijatega tabelisse, et aru saada mis neil siiski vahet on.

“Galaxy Lite seeria telefonide eesmärk on tuua Samsungi tipptelefonide kaamerakvaliteet taskukohasema hinnaga seadmetele ja pakkuda ka funktsioone, mis on siiani olnud saadaval vaid Note10 ja S10 lipulaevtelefonidel,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Põhilised uuendused on telefonide kaamerates.

Galaxy S10 Lite tagaküljel on kolm kaamerat – 5MP makroobjektiiv, 48MP Super Steady OIS stabilisaatoriga lainurkkaamera ja 12MP ülilainurk.

Ees on seadmel 32MP kaamera, mille jaoks on sarnaselt teiste Samsungi tipptelefonidega ekraani sees kaamerale auk.

Galaxy Note10 Lite telefoni tagaküljel on samuti kolm kaamerat – 12MP ülilainurk, 12MP lainurk ja 12MP telefoto.

Sarnaselt S10 Lite mudelile on Note10 Lite esiküljel 32MP kaamera, mille jaoks on ekraani sees kaamerale auk.



Uuendusena on Galaxy S10 Lite mudelil Super Steady OIS funktsioon, mis toimib koostöös Super Steady Mode stabiliseerimislahendusega.

Koostoimel saab telefoniga teha parema kvaliteetiga pilte, isegi kui pildistaja käsi väriseb. Mõlema telefoni ülilainurkkaamera pakub 123°-kraadist vaadet, mis on sama nagu eelnevatel S10 ja Note 10 mudelitel ja Gopro seikluskaameratel.

S10 Lite mudelil on 6,7-tolline Full HD+ resolutsiooniga Super AMOLED Plus Infinity-O ekraan

Note10 Lite variandil 6,7-tolline Super AMOLED Infinity-O ekraan. Mõlemad ekraanid on 2400x1080 resolutsiooniga.



Galaxy Note10 Lite on sarnaselt Samsungi äriklassile suunatud tipptelefoniga varustatud seadme sees oleva puutepliiatsiga. Sarnaselt 2019. aasta augustis tutvustatud Note10 telefonile on ka Lite mudeli pliiatsil Bluetooth Low-Energy (BLE) tugi, mis lubab telefoni kaugelt kontrollida, näiteks pilte teha või esitlusel slaide vahetada. Samuti toimivad pliiatsiga Air Command funktsioonid, näiteks pliiatsit liigutades saab Spotify’s laule vahetada.



Mõlemal seadmel 4500 mAh akud ning telefonid toetavad ka Samsungi kiiret 45W laadimist, et telefoni juhtme otsas liialt kaua hoidma ei peaks.

* Võib eeldada, et pakendis kõige kiiremat laadijat kaasas ei ole ning tuleb lisatasu eest osta. (samas oleme avatud positiivsetele üllatustele)



Galaxy S10 Lite telefon tuleb müügile kolmes värvis – Valge, Must ja Sinine ning Galaxy Note10 Lite värvivalikus on Kumav Hõbedane, Must ja Punane. Mõlemad telefonid tulevad müügile jaanuari lõpus.





Galaxy S10 Lite ja Note10 Lite, Note10, S10 ja S10E tehnilised andmete võrdlus Eesti kohta veel ametliku hinnainfot ei ole, kuid mööda interneti kolades on selge, et uued telefonid jäävad umbes 650 € vääringusse.

