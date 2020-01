Samsungi uut kaasaskantavat SSD ketast kaitseb sõrmejäljelugeja

Samsung tõi turule uue välise SSD ketta T7 Touch, mis võrreldes varasemate mudelitega on märkimisväärselt kiirem ja toetab USB 3.2 Gen 2 standardit. Lisaks pakub seade sõrmejäljelugejat turvalisemaks kasutamiseks.

Vaatamata pilveteenuste populaarsusele turul on tootja arvates jätkuvalt olemas selge nõudlus salvestusseadmete järele, millega saaks nii töö- kui eraeluga seotud faile mugavalt ja turvaliselt kaasas kanda. Seetõttu ongi ketta peal sõrmejäljelugeja ning muidugi pakub T7 ka valdkonna juhtivaid kiiruseid, et failide liigutamise peale liigselt aega kulutama ei peaks.

T7 Touch SSD ketas on mõeldud nii ärikasutajale kui ka tavainimesele ja see pakub piisavalt salvestusruumi, et turvaliselt suures koguses pilte, mänge või 4K/8K videoid hoiustada. Sõltumata sellest, kas inimene kasutab failide liigutamiseks arvutit, tahvelarvutit, telefoni või konsooli.

Uus T7 Touch kõvaketas on oluliselt kiirem, võrreldes eelmise T5 mudeliga. See pakub 1050 MB/s lugemis- ja 1000 MB/s kirjutamiskiirust ehk on ligikaudu kaks korda kiirem, kui T5 ketas ja kuni üheksa korda kiirem kui traditsiooniline kõvaketas.

Lisaturvalisust pakub Samsungi salvestusseadmele esmakordselt sõrmejäljelugeja, millele lisaks saab kasutada parooli ja ka AES 256-bitist krüpteeringut. Seadmel on Motion LED tuluke, mis annab märku andmekandja seisukorrast. SSD seade kaalub jätkuvalt vaid 58 grammi. Tehtud uuendustega pälvis T7 Touch SSD ka innovatsiooniauhinna maailma ühel suurimal tehnikamessil CES 2020.

T7 Touch SSD-d on võimalik valida kahes värvis – must ja hõbedane. Müügile tulevad seadmed kolmes suuruses – 500 GB, 1 TB ja 2 TB. Kettaga on karbis kaasas kaks kaablit – USB-C / USB-C otsaga ning USB-C / USB-A otsaga, et oleks võimalik ühendada erinevate Windowsi, Maci ja Androidiga seadmetega.

T7 Touch soovituslik jaehind on 500 GB mudelil 129,99 eurot, 1 TB mudelil 229,99 ja 2 TB mudelil 399,99 EUR. Salvestusseade tuleb Eestis müügile jaanuari jooksul.

Tehnilised andmed