41% Eesti vanematest ei küsi lastelt luba nendest millegi sotsiaalmeediasse postitamiseks

Vastutustundlik vanem jagab materjali lastest sotsiaalmeedias vastutustundlikult ja suur osa seda teevadki, kuid raske on tõmmata piiri, mis määratleb laste õiguste rikkumise koos laste turvalisuse ohustamisega ning milline on foto- ja videomaterjalide ohutu kahjutu jagamine mälestuste säilitamiseks. On olemas mõned põhireeglid, mida tuleks järgida, et muuta suhtlus sotsiaalmeedias võimalikult turvaliseks.

Küberturbeettevõte Kaspersky korraldatud uuringu kohaselt võib Eesti vanemate käitumine mõnikord olla ohtlik. Näiteks postitab koguni 36% neist sotsiaalmeedias oma lapse kohta fotosid ja teavet ning 34% postitab oma lapse elust lugusid. Kui rääkida põhjustest, miks sellist isiklikku teavet postitatakse, on arvamused erinevad: 61% vanematest jagab seetõttu, et on oma lapse saavutuste üle uhked, 51% soovib teavitada oma sugulasi, kuidas nende laps areneb ja kasvab ja 39% soovib säilitada mälestusi teatava digitaalse päeviku kujul.

Muude arvamuste seas pakutakse ka, et fotod lastega saavad rohkem meeldimisi ja kommentaare kui ilma nendeta (23%). 31% soovib hea vanemana või eduka inimesena sotsiaalset tunnustust.

"Mõnikord domineerib sotsiaalse tunnustuse saamise soov ja vanemad võtavad põhjendamatuid riske. Sellegipoolest on ülioluline mõista, et pärast avaldamist võivad materjalid sattuda valedesse kätesse ja tuua kaasa soovimatuid tagajärgi, nagu identiteedivargus, küberkiusamine, või muutuda potentsiaalselt kahjulikeks digitaalseteks jalajälgedeks. Veelgi enam, tuleb küsida lastelt, kas nad soovivad teatud teabe avaldamist sotsiaalmeedias: seda teeb vaid 30% Eesti vanematest, kuid see on oluline ja isegi kohustuslik," ütleb Kaspersky tegevjuht Baltimaades Andis Steinmanis.

Kaspersky soovitab vanematel kindlasti järgida järgmisi turvalist jagamist puudutavaid nõuandeid.