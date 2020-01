Ellujääjale: varustus, mis võiks alati olla tagataskus

(Sisuturundus)

Mis saab siis, kui elekter läheb ära, radiaator on külm ja vett kraanist ei tule? Või kui peab kuidagi õhtu või öö mööda saatma metsas kuuse all? Jaanuariööd on küll soojad, kuid mitte piisavalt, et niisama samblale pikutama minna.

Siin on valik varustust, mis võiks ühel ellujääjal alati kotis, autolaekas või esmaabitarvete kapis esikus varuks olla.

Vändaga akulaadija

USB-laadija, mida peab väntama tekitab mehaanilisest energiast elektrienergia ning kui abi kutsumiseks telefon tilgatumaks tühi, aitab see väike seade hädast välja. Kui telefon pole just absoluutselt tühjaks räägitud või mängitud, saab esimeste minutite jaoks särtsu juba viieminutilise laadimisega. 15 minutit läheb täiesti "surnud" mobiili elluäratamiseks ja hädakõne tegemiseks. Kui tahad kaasaegset nutitelefoni selle generaatoriga täis laadida, siis peab olema hullumeelselt jõudu, aega ja kannatust.

Käevõru-USB-kaabel

Vänt on, aga pole, millega telefoni ühendada? Siis sobibki see märkamatu käevõru, mille USB-kaabli otsad käivad kokku magnetiga ja on tavaolukorras lihtsalt käevõru.

Valida saab USB-to-Lighning, to-MicroUSB või to-USB-C otsaga.

Võimas pealamp

Pealambi eeliseks on see, et saad mõlema käega tegutseda ja ei pea ühe käega (või hammastega) taskulampi hoidma. Puuduseks see, et valgustamiseks pead pea suunama selles suunas, kus tahad valgust saada.

LED T6 pealamp (hind praegu 12,5 eurot) on tootja tehniliste paberite järgi koguni 20 000 luumenise valgustugevusega prožektor. Sellel on lisaks ühele suurele põhilambile ka neli toetavat lisalampi, mida saab suunata kaugusesse või enda ette maha, laiema vihuga või kitsamalt ning lülitada erinevate heleduste ja vilkumise vahel. Toiteks on kaks 18650 tüüpi akut, mida saab USB-st laadida.

Seade on IP68 klassi veekindlusega ehk kannatab ka täiesti vee alla minekut.

Kannatanu tekk

Oled sellist läikivat tekki (hind praegu 2 eurot) kindlasti näinud nii katastroofiuudistest kui märulifuilmidest, millesse kannatanud mässitakse ja kiirabisse toimetatakse. See on väga praktiline abivahend alajahtumise vastu, mis erinevalt paksust villasest tekist mahub kokkukägardatult isegi taskusse. Selle kerge kaalu ja väikeste mõõtmete pärast võidki ühe näiteks seljakotti või autosse, aga ka koju varuks muretseda. Läikiv pind peegeldab soojust tagasi - nt seest tulevat soojust sissepoole ja ei lase niisama kiirelt jahtuda kui lageda taeva all olles. Lisaks on kate ka veekindel ja kaitseks vihma vastu.

Näpusaag



Kui lähed plaanitult metsa telkima ja laagrisse, siis võivad matkakirves ja väike saag juba suures seljakotis olla. Kui aga pead metsa jääma planeerimata, siis vaevalt et kuigi paljud endaga iga pöev kirvest kaasas kannavad, et lõkke jaoks puid teha. Käsitsi jaksab aga murda väiksemaid oksi, suurema tulematerjali jaoks oleks hädaolukorras midagi toekamat vaja, näiteks saagi.

Näpusaag (hind 1,8 eurot) ongi selleks sobiv, võtab ülivähe ruumi, ei kaalu midagi ja saab jätta kuhugi kotipõhja või autosse esktreemseteks olukordadeks. Hädapärast saab kasutada ka autos näiteks teele langenud puu puhul.

Kõik-ühes SOS-komplekt

Kõik-ühes abivahendite karp võiks tegelikult olla alati kaasas või kodus kättesaadavas kohas juhuks, kui midagi juhtub. Reisikotis ei võta see eriti üldse ruumi ja aitab väga paljudes erinevates olukordades, sest sisaldab ühes kohas väikest taskulampi, kompassi, veel üht minitaskulampi, metallist kirjutusvahendit, tulepulka, vilet, "rakulkat" koos haavlitega.

