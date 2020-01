Täna selgusid Eesti mõjukaimad idufirmad

Täna jagati esmakordselt Eesti Startup Auhindu, millega LIFT99 ja Startup Estonia tunnustasid 2019. aasta parimaid kohalikke iduettevõtteid ning idusektori arengusse panustanud tegijaid.

Eesti startup kogukonna liikmed seadsid Eesti Startup Auhindadele kokku 154 nominenti, kellest igasse kategooriasse valiti välja kümme parimat. Võitjad valis välja 144 startup ettevõtjast koosnev zürii.

“Auhindade kategooriad ei ole juhuslikud, vaid lähtuvad kohaliku startup sektori trendidest ja väljakutsetest. Oleme parimate väljaselgitamiseks kaasanud kõiki meie idufirmade kasvu panustavaid osapooli - kogukonda, asutajaid, investoreid ja ka arvamusliidreid,” sõnas LIFT99 tegevjuht ja edukas iduettevõtja Ragnar Sass.

Startup Estonia juht Maarika Truu märkis, et Eesti startup kogukond on täna väga tugev ja sektor tervikuna kasvab jõudsalt. “Kui veel mõned aastad tagasi oli startupi mõiste tundmatu ja ebakindlust tekitav, siis tänaseks annavad kohaliku iduettevõtted Eesti majandusse olulise panuse, olles ka arengu ja innovatsiooni eestvedajad. Selle olulisust ei saa täna alahinnata ka kõige suuremad skeptikud,” ütles Truu.

Idusektori parimad selgusid üheksas kategoorias.

Stereotüüpide murdja – Ann Runnel, tarkvarafirma Reverse Resources asutaja ja juht

Ann Runneli puhul tõid žürii liikmed välja tema positiivset eeskuju ja teerajaja rolli nii idusektoris kui laiemalt. Idufirma Reverse Resources on loonud tarkvaralahenduse rõivatööstuses tekkivate jääkide taaskasutusse suunamiseks ning pakub lahendust tekstiili- ja rõivatööstuses kasutatavate tekstiilmaterjalide kaardistamiseks ja jälgimiseks.

Aasta isemajandaja – Multilogin

Multilogin on toimetanud aastast 2015 ilma välise rahastuseta ja on hetkel Eesti üks kõige kiiremini kasvav iduettevõte – käibe kasv eelmisel aastal 372%, kuu käive kasvas 300 000 euroni. Ettevõttel on 2600 klienti 79 riigis. Eelmisel aastal kasvas töötajate arv 10-lt inimeselt 32-le. Isemajandaja kategoorias nomineeritud startupid on eeskujuks ja tõestuseks, et startup-maailmas on võimalik saavutada silmapaistvaid tulemusi ka ilma suuremahulise väliskapitali toeta.

Aasta investor – Gerri Kodres

Gerri Kodres on üks aktiivsemaid investoreid Eesti idusektoris. Igal aastal investeerib ta rohkem kui kümnesse iduettevõttesse. 2019. aastal investeeris ta sellistesse Eesti idufirmadesse nagu Supervaisor, Fooddocs, Fractory, Xolo ja Gridio. Aasta investor on positiivne näide kohalikus investeerimiskultuuris, panustades rahaliste vahendite kõrval ka oma kogemuste, teadmiste ja tutvuste võrgustikuga.

Aasta uustulija – Salv

Salv on loonud tarkvaraplatvormi, mis aitab pankadel ja fintech-ettevõtetel finantskuritegusid avastada ja peatada, muutes kahtlaste tehingute tuvastamise kiiremaks, täpsemaks ja vähem ressurssi nõudvaks. Aasta uustulijat tunnustatakse eduka toote-lansseeringu eest 2019. aastal.

Aasta kiireim käibekasvataja – CoModule

CoModule on mõne aastaga jõudsalt kasvanud – ettevõte on kasumis ning 2019. aastal kasvatas idufirma oma käivet umbes 4,5 korda ligi 16 miljoni euroni. Viie aastaga on CoModule internetti ühendanud üle 160 000 väikese elektrisõiduki 45 riigis üle maailma.

Maailmamuutja – Reverse Resources

Idufirmal Reverse Resources on selge ja inspireeriv visioon, millel on suur potentsiaalne mõju maailma ja inimkonna tulevikule. Iduettevõte on loonud tarkvaralahenduse rõivatööstuses tekkivate jääkide taaskasutusse suunamiseks ning tekstiili- ja rõivatööstuses kasutatavate tekstiilmaterjalide kaardistamiseks ja jälgimiseks.

Aasta panus – startup-komöödia „Ükssarvik“

“Ükssarvik” on palju enam kui komöödia. “Ükssarvik” kergitab katet iduettevõtete pööraselt maailmalt ja aitab ka valdkonnast kaugetel inimestel aru saada maailmast, mille kohta käivaid edulugusid on kõik kuulnud, kuid saavutuste hinda teavad vähesed.

Aasta riistvarafirma – CoModule

CoModule on ilmekas näide sellest, kuidas innovatsiooni abil on võimalik laiendada ammutuntud toote ning ka uute toote segmentide kasutusvõimalusi. CoModule on heas mõttes peapeale pööranud inimeste arusaama kergtranspordi võimalustest ja ühes sellega loonud täiesti uusi perspektiive sektori arenguks. 2019. aastal ehitas CoModule omavahendite arvelt tootmismahu suurendamiseks Eestisse tehase.

Aasta asutaja – Kaarel Kotkas, Idufirma Veriff asutaja ja juht

Veriff tegeleb isikusamasuse tuvastamisega, kaitstes nii ettevõtteid kui ka nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. Isikusamasust tuvastatakse automaatselt tehisintellekti abil analüüsides tuhandeid tehnoloogilisi ja käitumuslikke näitajaid. Veriff suudab tuvastada rohkem kui 3000 erinevat dokumenditüüpi enam kui 190 riigist. Tehisintellektiga isikutuvastuse lahendus Veriff on palganud juba üle 300 töötaja 42 eri rahvusest. Sel aastal avati esimene kontor väljaspool Eestit ja seati end sisse New Yorgis.