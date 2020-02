GSMA otsustab sel reedel, kas Mobile World Congress 2020 toimub või jääb koroonaviiruse tõttu ära

Kuna Barcelonas toimuva Mobile World Congressi osalemise on tühistanud juba suur osa tuntud ja vähemtuntud tehnoloogiafirmadest, kaalub maailma suurima mobiilitehnoloogia ürituse korraldaja GSMA sel reedel, kas tasub veel kongressi korraldada või tuleks see koroonaviiruse ohu tõttu hoopis ära jätta.

Praeguseks on Barcelonas osalemise tühistanud päris pikk nimekiri tuntud ettevõtteid:

Amazon

Ericsson - pressiteade

- pressiteade Esimese USA firmana teatas Nvidia üritusel mitteosalemisest

üritusel mitteosalemisest Sony teatas, et ei osale Mobile World Congressil. Xperia esitlus tuleb 24. veebruaril Youtube´i Live ülekandena

teatas, et ei osale Mobile World Congressil. Xperia esitlus tuleb 24. veebruaril Youtube´i Live ülekandena Järjekordne loobuja oli TCL

Jaapani suurim mobiilioperaator NTT DoCoMo teatas MWC-st eemalejäämisest

teatas MWC-st eemalejäämisest Intel ei osale ka

ei osale ka Hiina mobiilitootja Vivo tõmbub ka tagasi

tõmbub ka tagasi Apple ei osale partnerüritustel

ei osale partnerüritustel Nokia ehk HMD ei tule kongressile

ehk ei tule kongressile Cisco

Facebook

Umidigi

Gigaset

Hiina mobiilitootja ZTE ei tee suuremaid üritusi ja võib saabuda vähendatud koosseisus

ei tee suuremaid üritusi ja võib saabuda vähendatud koosseisus Huawei vähendas oluliselt Hiinast tuleva personali hulka ja jätab ära mitmed üritused

Esmaspäeval said osalejad teada, et Hiinast ei lubata kongressile neid, kes on sealt lahkunud vähem kui 14 päeva tagasi. Seega Hiina osalised pidid kohe reisile asuma, et kuskil karantiinis kaks nädalat veeta. Samuti on juba ligi 10% messipinnast vabastatud tühistamiste tõttu ja Barcelona hotellides vabaneb ka iga päevaga aina uusi kohti, mis veel hiljuti olid üsna kallilt ära broneeritud.

Eelmisel aastal oli Mobile World Congressil 109 000 osalejat, sel aastal oodati rekordi purunemist 110 000 osalejaga, aga ilmselt jääb see saavutamata.

Kohalik teadlane ja infektsioonide professor Oriol Mitja Barcelona Ülikoolist on soovitanud ürituse ära jätta, sest vaid üks nakatunu võib põhjustada suure kahju. Messid ja konverentsid on viirusnakkuse levimiseks ideaalsed kohad ja allikat on pärast raske tuvastada. Siin on Twitteri lõim, mille professor algatas: