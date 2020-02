Need on LG uhiuued täna esitletud nelja tagakaameraga nutitelefonid

LG esitles täna oma uusi nutitelefone, mis said uuenenud kaamerad ning värskenenud jõudluse. 2020. aasta K-seeria telefonide uued mudelid on K61, K51S ja K41S.

Kõikidel nutitelefonidel on tagaküljel nelja kaamera komplekt, kuhu kuuluvad kõrge resolutsiooniga põhikaamera, lainurk-kaamera, sügavussensor ja makrokaamera. Seeria lipulaeval K61 on LG telefonide seas rekordilise eraldusvõimega 48 MP sensoriga põhikaamera, K51S pakub veidi tagasihoidlikumat 32 MP põhikaamerat, mis ületab samuti varasemates LG telefonides kasutatud sensorite pikslite arvu.

Kõigil kolmel K-seeria telefonil on üsna sarnased ekraanid, millel on nende eelkäijatest õhemad raamid. K61 on üliterava 6.5-tollise 19.5:9 FHD+ FullVision Display ekraaniga, K51S ja K41S on veidi kitsama 6.5-tollise 20:9 HD+ FullVision Display ekraaniga.

Uutel mudelitel on 4000 mAh aku, DTS:X 3D Surround Sound heli ja MIL-STD-810G standardile vastav tugevus.

"LG K-seeria peamised tugevused on arenenud tehnoloogia ja konkurentsivõimeline hind," ütles LG Electronics Mobile Communications Company tootestrateegia rühma asepresident Chang Ma. "Usume, et K-seeria on oma kategoorias kõige konkurentsivõimelisem nutitelefon, pakkudes funktsioone, mida tarbijad tõeliselt vajavad ja väärtustavad."

K-seeria telefonid tulevad müügile teise kvartali alguses Ameerikas ning jõuavad peagi ka Euroopa ja Aasia turgudele.

TEHNILISED ANDMED

LG K61

Protsessor: 2.3 GHz Octa-Core

Ekraan: 6.5-tolline 19.5:9 FHD+ FullVision Display

Mälu: 4GB RAM / 64 või 128GB ROM / microSD (kuni 2TB)

Tagakaamerad: 48MP põhikaamera / 8MP lainurkkaamera / 2MP makrokaamera / 5MP sügavussensor

Esikaamera: 16MP põhikaamera

Aku mahutavus: 4,000mAh

Mõõtmed: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

Andmeside: LTE / 3G / 2G

Ühenduvus: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB-C

Värvitoonid: Titaaniumhall / Valge / Sinine

Lisafunktsioonid: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Sõrmejäljelugeja / MIL-STD 810G standard

LG K51S

Protsessor: 2.3 GHz Octa-Core

Ekraan: 6.5-tolline 20:9 HD+ FullVision Display

Mälu: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (kuni 2TB)

Tagakaamerad: 32MP põhikaamera / 5MP lainurkkaamera / 2MP makrokaamera / 2MP sügavussensor

Esikaamera: 13MP põhikaamera

Aku mahutavus: 4,000mAh

Mõõtmed: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

Andmeside: LTE / 3G / 2G

Ühenduvus: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB-C

Värvitoonid: Titaaniumhall / Roosa / Sinine

Lisafunktsioonid: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Sõrmejäljelugeja / MIL-STD 810G standard

LG K41S