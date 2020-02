Kaubandus ei seisku. 48 tunni osturalli enne märtsis algavat tööd

(Sisuturundus)

Seoses viirusepuhanguga on paljud Hiina ettevõtted saatnud töötajad pikale puhkusele või kaugtööle koju kuni 2. märtsini. Esmaspäevast alustatakse tavapärast tööd ja kaubad pääsevad jälle liikuma. Sel nädalavahetusel algab aga 48 tundi kestev osturalli, mille jooksul saad esmaspäevaks valmis osta palju soodsama hinnaga omale vajaliku toote. See pannakse teele juba järgmise nädala alguses.

Vaatasime järgi ning otsisime välja mõned näited, mida head selle nädalavahetuse jooksul saaks ostukorvi pista.

Laadimiskapsliga juhtmevabad kõrvaklapid i2000 TWS - 27,9 eurot (-21%)

Kui otsid kõrvasiseseid pisikesi laadimiskapsliga kõrvaklappe, mis kestavad ja mida saab ka juhtmevabalt laadida, siis i2000 TWS uus mudel seda ongi. Puutetundliku pinnaga võib muusikat juhtida või kõnedele vastata, samuti virtuaalse assistendi aktiveerida. Akud kestavad kokku 3-4 tundi. Kahe kanaliga energiasäästlik Bluetooth 5.0 ühendus on püsiv ja toimib kuni 10 meetri raadiuses.

Xiaomi Mija Philips Zhirui LED pirn - 5,6 eurot (-14%)



Philipsi 5 W LED pirn on Xiaomi öksosüsteemi toode, kuid ei ole nutipirn, s.t see ei ühildu Xiaomi äpi ega targa kodu keskusega. Tegemist on kalibreeritud loomuliku päevavalguse allikaga, millel on vähendatud kahjulikku sinise osa. Väikese kupliga pirn mahub kõikidesse E27 lambipesadesse ja võtab vähe ruumi.

Alfawise N816 nutika tuvastusega pööratav valvekaamera - 24 eurot (-13%)



Väiksel ja üliodaval Alfawise N816 valvekaameral on kõik korraliku valvekaamera omadused olematu hinnaga: sellel on kahepoolne heliline ühendus (saab kaamera kõlarisse rääkida ja kaamera mikrofonist kuulata), võib distantsilt pöörata 360 kraadi horisontaalses ja 90 kraadi püstisuunas, tarkvara tuvastab inimkuju ja ei reageeri näiteks koduloomade liikumisele, video kodeering on andmesäästlik ja uusima H.265 standardiga ja mälukaardile saab salvestada kuni 128 GB. 1080P videokvaliteediga kaamera võib end pöörata ja avastatud objekti jälitama hakata, hoides seda alati kaadri keskel. Häireteated saad nutitelefonile ja mobiiliäpist võib ka igalt poolt järgi vaadata, mis või kes kodus alarmi käivitas.

Xiaomi MIJIA 1C pühkiv robottolmuimeja - 204,6 eurot (-37%)

See väga populaarne Xiaomi mudel MIJIA 1C teeb mitut asja: imeb tolmu ja puhastab niiske mopiga.

Masinal on 200 ml veemahuti, 600 ml tolmumahuti ja 2500 Pa imemisvõimsus. 15 sensorit ja visuaalne kaardistamine aitavad ümbruses täpselt navigeerida ja robot ei jäta puhastades midagi vahele.