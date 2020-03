Fractory tegevjuht Martin Vares sai Forbesi 30 Under 30 nimekate noorte liidrite hulka

Martin Vares nimetati täna Forbesi mõjukate noorte juhtide sekka tootva tööstuse kategoorias. Samas kategoorias toodi välja nii suurkorporatsioonide helgeid noori päid kui ka ettevõtjaid, kes olulisi probleeme lahendamas.

Viimase tee on ette võtnud ka Vares Fractory’ga. Fractory näol on tegu juhtiva tootmisplatvormiga, mis tööstusse vajalikku digitaliseerimise tõuget toomas. Insenerid saavad oma CAD failid nii 2D kui 3D formaadis süsteemi laadides koheselt hinnastada. Selline töömeetod kärbib oluliselt tellimisprotsessi ajakulu, pakkudes samal ajal kliendile hulka võimekust ühes kohas.

Selline lahendus tõi Fractory juhile ka tunnustuse enam kui 20 000 nominendi seast. Igal aastal esitatakse just selle suurusjärgu inimeste kandidatuur. Sealt valitakse omakorda kokku 600 alla 30-aastast oma valdkonna liidrit kahekümnes kategoorias - alates tootmisest ja ärist kuni meelelahutuse ning kunstini välja.

Auhinna kohta sõnas Vares ise: “Sellise tunnustuse osaks saamine on tõesti auasi. Vaadake vaid neid profiile - seal on nii palju ülivingeid inimesi. Ma pean siinkohal aga mütsi oma kolleegide suunas kergitama, sest ilma nende raske tööta poleks Fractory praeguseks hetkeks nii kaugele jõudnud ega pälvimas taolist auhinda.

Pilvetööstus on täna alles oma esimesi samme tegemas. Samas juhtivate Euroopa ülikoolidega suheldes oleme näinud, et just sinna suunas hakkab tootmissektorid samme seadma. Jõudsime oma ideega turule väga varajases faasis ning oleme kindlasti üks tugevamatest. Siht on aga selge - olla 5 aasta pärast parim omataoline.”

Varasemalt on eestlastest nomineeritud ka näiteks Markus Villig ja Eva Aasmäe. Sel aastal jõudis parima 30 sekka Roberta Einer kultuurivaldkonnast.