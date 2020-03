Jalutame P40 Pro-ga

Huawei uusim P40 Pro telefon on heade kaameratega, seda me juba testisime. Aga kuidas on lood uue nutitelefoniga metsa minnes? Kuna üksi loodusesse minek on eriolukorras veel lubatud ilma lähikontaktita teiste inimestega, sai Huawei P40 Pro ära proovitud väikesel metsajalutuskäigul.

Google Maps on küll kaardina Google´i teenusteta P40 Pro´s kasutatav, kuid navigeerimist sihtkohta ei saa teha, sest Google´i kontot ei saa Huawei telefonis seoses USA kaubandusembargoga teha, mida on navigeerimiseks tarvis.

Mingil põhjusel siiski kaardi ja satelliidipildi näitamine töötab. See on nii palju kasulik, et kui oskad kaarti lugeda ja tead umbes, kus oled, võid kaardi järgi metsas orienteeruda ja kohale jõuda ilma ära eksimata. Mõnel juhul näidatakse kaardil ka sinu asukohta.

Google Maps on hea lahti hoida näiteks Endomondo träkkimisäpi kõrval - sellel viimasel on samuti Huawei P40 Pro telefonis puudu kaart. Kuna kaart on Google´i oma, siis Endomondo näitab uues Huawei telefonis lihtsalt halli pinda ja ei joonista matka ajal ekraanile isegi mitte teekonda:

Hiljem võid veebist oma matkatrajektoori aga ilusti kaardile kantuna vaadata. Sellest pole paraku metsas kasu.

Sellest hilisemast träkist saame teada, et tegelikult on P40 Pro GPS üsna täpne, lausa väga täpne ja joonistab teekonna kaardile peaaegu sirgelt ning suuremate kõrvalekalleteta:

Veel üks näide edasi-tagasi liikumisest GPS-iga, mis suuri kõrvalekaldeid ei oma:

Kus aga on varem lubatud TomTom Go, mis pidi asendama Huawei enda AppGallerys navigatsiooni, mida enam Google Mapsiga ei saa teha? Kui Huawei P40 Lite´is oli see eelinstallitud, siis P40 Pro-ga ei leia navigatsioonirakendust isegi AppGallery otsinguga:

GPSiga peab P40 Pro vastu väga hästi - mitmetunnise jalutuskäigu jooksul tühjenes aku vaid mõni protsent. Seega terve päev metsas müdistades peaks aku vastu pidama küll ilma akupanga abita.