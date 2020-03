Suumime sisse: testipildid Huawei P40 Pro kaameraga

Huawei P40 seeria telefonid on, nagu arvata võiski, väga heade kaameratega. Ehkki 108 MP sensorit ei tulnud, on 50 MP sensoril peaaegu topeltsuurusega pikslielemendid ja need koguvad rohkem valgust. Erinevate suurenduste kombineerimise ja uut tüüpi periskoop-objektiiviga saab teha Huawei P40 Pro-ga kuni 50-kordse suurendusega pilte. Teravustamisel ja stabiliseerimisel aitab peeglisüsteem ja tehisintellekt. Kuidas see kõik töötab? Selleks tuli minna inimtühja randa mere äärde.

Katsetame Huawei P40 Pro telefoni Kaberneeme rannas, suurendades välja Pedassaare tipu. Tulemused on siin.

Klõpsa pildil, avaneb originaal

P40 Pro-l on põhikaamera 50 MP sensoriga, lisaks 40 MP lainurk-kaamera (18 mm), 12 MP 5x optilise suurendusega telefoto kaamera (125 mm), värvustemperatuurisensor ja sügavussensor ehk ToF sensor. RYYB tüüpi ehk kahe kollase piksliga ja punase-sinise piksliga suur 1/1,28 tolline sensor on kõigil P40 uutel mudelitel.



Huawei P40 Pro kaameratelefon.