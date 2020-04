Mobiiliandmed näitavad: inimesed ei liigu enam eriti Tallinna, Tartu ja Pärnu vahet

Praegu pole Eesti põhimaanteedel just suur liiklus. Kuigi linnadest sõidetakse ikka välja rohelusse üsna palju, pole pikemaid sõite enam eriti ette võetud. Ka ümberkaudsetest valdadest pole Tallinna enam nii tihti asja. Kehtiv eriolukord on oluliselt muutnud seda, kui aktiivne on inimeste igapäevane liikumine Eesti-siseselt ehk erinevate linnade ja omavalitsuste vahel: pole ju enam vaja kuhugi kiirustada, kellegiga kohtuda ja avalikel üritustel käia. Polegi eriti mingit põhjust pikemaid sõite teha. Eriti hästi joonistub see välja suuremate tõmbekeskuste nagu Tallinna, Tartu ja Pärnu puhul, näitab Telia anonüümsete liikuvusandmete analüüs.

Telia Eesti kliendi- ja ärianalüüsi osakonna juht Erki Pogoretski selgitas, et kui võrrelda anonüümsete andmete alusel loodud statistilisi liikumismustreid 5-nädalase vahega (kaks reedet ehk 10. aprill ja 6. märts), on kõige enam ehk ligemale 75% kahanenud inimeste liikumine Tallinna ja Rae valla vahel.

"Sarnane pilt avaneb inimeste liikumise kohta ka näiteks Tartu ja Pärnu suunal, kus liikumisaktiivsus on kriisiperioodil kahanenud 55-70%. Seega on näha, et valitsuse poolt rakendatud meetmed on märkimisväärselt muutnud meie igapäevaseid liikumisharjumusi," sõnas Pogoretski.

Täpsema koondülevaate inimeste liikumisharjumuste muutuse kohta leiab lisatud graafikult.

Toodud liikuvusanalüüsi tegemiseks on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust.

Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümseks muudetud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insight platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (ehk Soomes, Rootsis, Norras kui Taanis), kus Telia Company samuti tegutseb.