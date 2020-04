Nädalavahetus pani inimesed linna lähedale loodusse liikuma

Elisa liikuvus-andmete põhjal selgub, et sõltumata eriolukorrast tõid möödunud nädala tööpäevade ilusad ilmad varasemast rohkem inimesi kodudest välja rohelusse liikuma. Kõige vähem liiguti Elisa andmetel ringi endiselt Hiiumaal.

Käesoleval nädalal täitus eriolukorra kehtestamisest kuu. Möödunud nädalal pööras ilm tööpäevadel kevadiselt soojaks ja sellest tulenevalt liikus Elisa analüüsi andmetel ringi ka varasemast rohkem inimesi.

"Kui aprilli teisel nädalal püsis tööpäeviti enamuse ajast kodus üle 70 protsendi inimestest, siis möödunud nädalal langes see arv mitme protsendi võrra. Pühade ja nädalalõpu saabudes oldi jällegi rohkem tubased,“ sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. Kokku püsis möödunud nädalal pigem kodudes 73 protsenti inimestest, mida on protsendi võrra vähem varasemast.

Värskete andmete järgi püsivad täna kõige enam kodus jätkuvalt Hiiu maakonna inimesed, kuid võrreldes eelmiste andmetega püsis möödunud nädalal kodus kaks protsenti vähem hiidlasi. Kõige vähem ehk 67 protsenti püsisid kodudes Võrumaa inimesed.

Enim püsitakse kodus:

Hiiu maakonnas – 80% (enne 82%)

Järva maakonnas – 78% (79%)

Saare maakonnas – 78% (79%)

Ida-Viru maakonnas – 77% (76%)

Valga maakonnas - 74% (74%)

Protsent näitab inimeste hulka, kes on kodus rohkem kui 70% ajast. Sulgudes on üle-eelmise nädala koondandmed.

Kõikide eestlaste ühist pingutus saab maakonniti, visuaalselt ja faktipõhiselt jälgida Elisa kodulehelt. Nähtavad on senise analüüsi tulemused ja Elisa uuendab andmeid igapäevaselt kuni eriolukorra lõppemiseni. Unikaalne analüüs on loodud koostöös MindTitani andmeteadlastega ja allikana on kasutatud vaid Elisa võrgu andmeid, kuid võib eeldada, et kogu elanikkonna tervikpilt joonistuks välja üsna sarnasena.

Igal nädalal avalikustab Elisa pressiteates ja sotsiaalmeediakanalis viis maakonda, kus inimesed kõige enam kodus püsivad.