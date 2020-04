DJI uus Droon Mavic Air 2 on muljetavaldav

DJI kuulutas eile välja oma Air seeria uur drooni Air 2, mis on eelkäijaga võrreldes saanud täieliku uuenduskuuri ning sarnaneb oma välimuselt pigem Mavic 2 Pro-le, kui eelkäijale, olles siiski Pro-st ca 40% väiksem, kergem.

Kaks pool aastat tagasi tuli eelmine Air, mis oli päris suur edasiminek droonimaastikul, kuna väikesesse korpusesse oli ära pakitud väga võimekas lennuriist.

DJI Mavic Air 2 on oma näitajatelt väga muljetavaldav. Peamisteks märksõnadeks on uuendatud, parem kaamera, oluliselt pikem lennuaeg ning uuendatud pult, mis võimaldab lennata drooniga kaugemale ühendust kaotamata.

Uuendatud Air 2 kaameral on on suurem ½ tolline sensor ning 2x suurem resolutsioon mis võimaldab teha 8K hyperlapse, 4K 60fps videot ning salvestada pilte mida on võimalik hiljem suurendada või üsna suurelt välja printida.

Eks pikemalt ja täpsemalt, kui oleme seda drooni reaalselt katsuda saanud.

Eestisse jõuab arvatavasti mai lõpus, juunis.

Ka DJI kodulehelt on need otsas, kuid arvatavasti jõuab see esimesena nende enda veebikaupluse lattu hinnaga 850€ või siis koos 2 lisaaku, välise laadija ning lisa propelleritega 1049€ mis on umbes poole odavam, kui Mavic 2 võrreldav komplekt. Hindu ja detaile näed DJI kodulehelt, kust saad ka Air 2 Drooni tellida, kui need lõpuks lattu jõuavad-> DJI.com

Disain

Air 2 propellereid on kuuldavasti parendatud ning droon peaks eelkäijast olema natukene vaiksem.

Mõõtletelt oli eelmine versioon väiksem, kuid DJI Mavic Air 2 on sellegi poolest väike droon ning näiteks Macic 2 Pro-st ca 40% kergem.

Pikkuselt Air 2 kasvanud 1.2cm kuid paksuselt laiuselt märkimisväärselt juurde võtnud. Samas 2 Pro on sellegi poolest hea 4cm pikem ning ligi pool cm laiem.

Mavic Air - 168 x 83 x 49 mm (kokku volditult)

Mavic Air 2 - 180 x 97 x 84 mm (kokku volditult)

Mavic 2 pro - 214×91×84 mm (kokku volditult)

Mavic Air - 430 grammi

Mavic Air 2 - 570 grammi

Mavic 2 pro – 907 grami

Mavic Air saadaval erivärvilisena, Air 2 on hall.

Kaamera

Air 2 kaamera on saanud päris korraliku uuenduse võimdaldaes pildistada 48Megapixliseid pilte. Tavapildistajale ei ole need nii olulised, kuid tehes seinale suuri printe või olukordades, kui piltidele vaja sisse suurendada digitaalselt, cropida, on lisa pixlid väga teema.

DJI tootevalikust reaalselt paremuselt järgmine on 24MP

Samuti on võimalik teha automaatselt Hyperlapse videot, kuni 8K videona.

Ning veelgi on parandatud liikuvate subjektide jälitamist ning automaatset objektide vältimist.

Põhjalik ingliskeelne Videoülevaade Mavic Air 2 kohta

Mavic Air - 12MP 1/2.3" (11mm) CMOS sensor

Mavic Air 2 - 48MP 1/2" (12.7mm) CMOS sensor

Mavic 2 Pro - 20MP 1” CMOS

Air - 4K at 30fps, 1080p up to 120fps

Air 2 - 4K at 60fps, 1080p up to 240fps

Kolme teljeline Gimbal mõlemal. Uus SmartPhoto reziim on Air 2 droonil.

Aku, kiirus, võimekus

Tänu uuendatud akule ja kes teab millele, on Mavic Air 2 DJI kõige piema lennuajaga tarbe-droon. Püsides õhus 10 minutit kauem, kui tavaline Air ning 3 minutit kauem Pro-st.

Reaalne aeg võib olla midagi muud ning vahe võiks Proga võrreldes veelgi suurem olla, kuna Air-i tuuletakistus on väiksem.

Air 2 puhul on võetud kasutusele DJI OcuSync raadiolahenduse, ning loobutud on Wifist, mis tähendab, et vana Air-i leviprobleemid uuele üle ei kandu.

Mavic Air - 2,375mAh aku

Mavic Air 2 - 3,500mAh aku

Mavic 2 Pro - 3950 mAh

Mavic Air – Kuni 21 minutit lennuaega

Mavic Air 2 – Kuni 34 minutit lennuaega

Mavic 2 Pro - Kuni 31 minutit lennuaega

Maksimaalne kiirus mõlemal - 68.4kmh

Hind

Mavic 2 Air on 2 aasta taguse mudeliga võrreldes märkimisväärsed uuendused saanud. Hoolimata uuendustes on hind üsna sarnane, olles sellegi poolest ligi poole odavam Mavic 2 pro ja Zoom mudelist.

Sisuliselt on see droon nn No brainer kõigile, kes peavad palju kola kaasas kandma, ning hindavad kergemat kaalu kompaktsust.

Sisuliselt saad sa kolme akuga, eraldi laadijaga isendi kätte 1050€, mis on ligi 500€ odavam, kui Mavic 2 pro ilma lisaakudeta jne.

Ilma muu mudruta maksab uus Droon koos kõikide maksudega 850€

Sh tasub kindlasti võtta ka DJI Care, mis sisuliselt on nagu laiendatud garantii ning kindlustus, mis kaitseb ka oma lolluse eest üsna no questions asked stiilis.

Kellele see on?

Neile, kellel on vana Air, kuid hakkab ammenduma, Mavic mini on liiga piiratud ning tundub nagu mänguasi ning Mavic 2 pro on kas liiga kallis või liiga suur.

Kui suurus on argument, siis Phantomid jne nagunii välistatud.

Igatahes ligi 400g kergemana tundub see väga apetiitse pakkumisena.

