Lahingud koduse Interneti pärast lõpetab Parental Control'iga ruuter

(Sisuturundus)

Nüüd, kodutööl ja koduõppel on ilmselt juba peetud üsna palju ka WiFi lahinguid - õpi ära, enne kui niisama Internetti hullama pääsed või ära sega oma mahuka graafilise mänguga, kui mul parajasti Zoom´i videokonverents käimas! Selliseid lahinguid aitab võita korralik seadistatav ruuter, kus võib kasvõi käigupealt mobiiliäpist kasutajate õigusi juurde anda või ära võtta.

Siin on kolm ruuterit, millel peal Parental Control ehk võimalus täiskasvanutel juhtida, millega, mida ja mis ajal lapsed kodus kasutada saavad.

Nelja antenniga Xiaomi Mi 3A 2.4G + 5G

Kahesageduslik nelja antenniga WiFi ruuter Xiaomi Mi 3A pakub võimalust ühe liigutusega võrgukiirust piirata või kiirendada, eraldi saab luua kiirelt külalisvõrgu ja muidugi on olemas ka võimalus piirata koduseadmete kasutamist nii seadme, IP aadressi kui aja järgi. MiWiFi äpiga saad oma koduruuterit seadistada ka eemalt. WiFi ac standardile vastamine tähendab, et ka õhus levib 10/100/1000 Mbit/s kiirus lisaks kahele pordile, mis juhtmega võrku ruuterist jagada lubavad. tegemist on lihtsa ja kompaktse ruuteriga, millega näiteks laiendada levi ja eraldi hallata laste nutiseadmeid.

D-Link DIR-823G AC1200M - gigabitine ruuter koju

D-Link DIR-823G on nelja gigabitise LAN pordiga, WiFi toetab ac standardi kiiret gigabitist ühendust ja neli antenni beamforming tehnoloogiaga aitavad levi laiendada just sinna, kus sa oma seadmega parajasti oled.

Ruuterist saab seadistada kasutajate õigusi nii laste kui külastajate jaoks ja määrata WiFile ligipääsu aegasid.

Xiaomi AIoT Router AX3600 - asjade internetiks loodud



Xiaomi esimene WiFi 6 ruuter on võimas võrgutööriist uusima WiFi tehnoloogiaga ning kõikvõimalike abivahenditega oma koduvõrgu juhtimiseks nii veebist kui mobiiliäpist. Kui vastavad seadmed seda toetavad, siis võid üle õhu saavutada kiiruse kuni 2,4 Gbit/s. Gigabitiseid LAN porte on kolm. Seade toetab uusimat WPA3 krüpteeringut ja mängukiirendeid, toetab ka kuni 248 üheaegselt ühendatud seadet. Ruuteri protsessor on optimeeritud teenindama Xiaomi targa kodu ja asjade interneti seadmeid.

Mi WiFi äpiga saad ruuterit igal ajal mugavalt juhtida, näiteks kasutajatele õigusi juurde andes või piirates.