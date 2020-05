Suur vargus ähvardab Baltimaad üle ujutada varastatud tehnikaseademetega

Möödunud nädalavahetusel toimus Riias Baltimaade suurima IT-toodete ja lahenduste levitaja JSC ELKO Grupa laos ulatuslik vargus. Ettevõtte pakub 200 000 euro suurust preemiat info eest, mis aitaks tuvastada vargusega seotud isikud.

Varguse pani toime organiseeritud rühmitus möödunud nädalavahetusel ELKO Grupi laos Lidostas Parksi äripargis. Kurjategijad pääsesid ettevõtte lattu läbi kõrvalasuva laohoone.

"Prognoosime, et praegu võib Baltimaade ja Ida-Euroopa turgudele ilmuda suur hulk varastatud kaupa: mobiiltelefonid, sülearvutid, protsessorid ning video- ja mälukaardid. Kutsume üles kõiki selles valdkonnas töötavaid partnereid meiega ühendust võtma, kui peaks tekkima kahtlus mõne kauba päritolu suhtes. Soovi korral anname võrdluseks varastatud kaupade seerianumbrid. Peame ka hoiatama, et varastatud kauba edasimüük on ebaseaduslik ja need võidakse nende edasimüüjatelt või ostjatelt konfiskeerida," ütles ELKO Grupi direktor Svens Dinsdorfs.

Kurjategijaid otsivad nii politsei kui ka ettevõtte ja kindlustuse poolt palgatud uurijad. Kuna kaubad olid täielikult kindlustatud, ei mõjuta nende vargus ettevõtet märkimisväärselt. Küll aga varguse ulatust arvestades otsustas ELKO siiski pakkuda kuni 200 000 euro suurust preemiat kõigile, kes pakuvad teavet, mis aitaks kuriteoga seotud isikud tuvastada. Tasu kehtib nii Lätis kui ka välisriikides.

ELKO soovitab tungivalt neile edastada kogu teabe kuriteo tellijate, toimepannute ja sellele kaasa aidanute identiteedi kohta ning samuti selle kohta, kuidas varastatud kaupa tarniti ja edasi müüdi. Info esitamise korra kohta leiab rohkem infot ELKO veebisaidilt www.elkogroup.com.