ADM Cloudtech võeti MSPAlliance liikmeks

ADM Cloudtech liitus globaalse pilvetehnoloogia ja pilveteenuste haldusettevõtteid ühendava konsortsiumiga MSPAlliance. Liitumine kindlustab ADM Cloudtechi positsiooni kõikides riikides, kus ettevõte tegutseb.

Pilvetehnoloogia tipp-ettevõtteid ühendava üleilmse konsortsiumi MSPAlliance eesmärk on koostöös pilveteenuste pakkujate, tehnoloogiaettevõtete, valitsusasutuste ja valdkondlike assotsiatsioonidega edendada hallatavate pilveteenuste valdkonda. Samuti väljastab MSPAlliance oma liikmetele pilve-, turva-, GDPR- ja teisi valdkondlikult olulisi sertifikaate, et tunnistada nende kõrget taset.

MSPAlliance on vanim hallatavate teenuste (MSP - Managed Services Provider) ja ainus spetsiaalselt hallatavate teenuste valdkonna akrediteerimise ja standardimise institutsioon.

"Olen alati uskunud, et edu saavutamiseks ei piisa ainult tehnoloogiliselt pädevast teenusest ja läbipaistvast hinnastamisest, vaid panustama peab kogu valdkonna arengusse. Seepärast olemegi Eesti juhtiva hallatud pilveteenuste pakkujana algusest peale tundnud vastutust mitte ainult enda töö, vaid terve valdkonna ees. Nüüd, olles MSPAlliance'i liikmeks võetud, saame ühelt poolt panustada rohkem pilvetehnoloogia globaalsesse arengusse ning teisalt tuua Eestisse uut kompetentsi ja teadmist," ütles ADM Cloudtechi juht Klemens Arro.

"Meil on hea meel, et ADM Cloudtech liitus meie globaalse assotsiatsiooniga. MSPAlliance'iga liitudes nõustus ADM Cloudtech hallatavate teenuste pakkujate eetikakoodeksiga. See on alus nii koostööks MSPAlliance'iga kui ka meie valdkonna teiste ettevõtetega, et aidata tagada hallatavate teenuste ja pilvetehnoloogia elukutse terviklikkus," ütles MSPAlliance'i president Celia Weaver.

2000. aastal asutatud MSPAlliance on ülemaailmne küberturbe, pilvandmetöötluse ja hallatavate teenuste valdkonna erialaliit ja akrediteerimisasutus. MSPAlliance'I eesmärk on aidata hallatavate teenuste ettevõttetel saada paremaks hallatavate teenuste ettevõtteks. MSPAlliance teeb koostööd erinevate institutsioonidega, et aidata oma liikmeid ja valitsusasutusti standardite loomisel ning parimate praktikate ja poliitikate kehtestamisel.