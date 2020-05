300-euroste kahevõitlus: Honor 20 vs Huawei P40 Lite

Täpselt aasta tagasi tulime Londonist Honor 20 seeria esmaesitluselt, mis möödus üsna süngelt ja kiirelt, sest vahetult enne seda oli USA president Donald Trump kehtestanud Huaweile ja selle sõsarbrändile Honorile kaubanduskeelu. See tähendas muuhulgas, et Huawei ja Honor ei saa oma telefonides edaspidi enam Google´i teenuseid kasutada. Honor 20 jäi üheks viimaseks, mis sai veel Google´i teenuseid kasutada, Huawei P40 Lite aga oli üks esimesi Huawei telefone, millel enam Google´i teenuseid paigaldatud polnud. Proovisime neid kahte meie aastase Honor 20 testi käigus võrrelda. Mõlemad telefonid saab praegu kätte 300 euroga (Honor 20 siit ja Huawei P40 Lite siit).

Honor 20 on veel kasutatav Google Photos teenusega ehk saab oma 16 GB pilte tasuta pilve laadida ja Google´i teenusest vaadata. Huawei P40 Lite´il lähevad pildid ja videod Huawei Cloudi, millel vaikimisi on mahtu 5 GB.

Huawei pilv saab üsna kiiresti täis, kuid sinna saab mahtu juurde osta hinnaga ligi üks euro kuus 50 GB andmemahu eest. Suuremate mahtude eest tuleb gigabaidi hind odavam.

Muidugi saab ka Honor 20-ga kasutada lisaks Google´i andmemahule ka Huawei pilve.

Mõlemal telefonil on USB Type C ühendus, kuid P40 Lite´il lisaks ka 3,5 mm pistikupesa traditsiooniliste kõrvaklappide jaoks.

Honor 20-l on aga infrapunaliides seadme puldina kasutamiseks, mida P40 Lite´il pole.

Huawei P40 Lite on pisut suurema ekraaniga - 6,4 tolli, Honor 20 samas väiksem, 6,26 tolli. Vahe on väike, aga käes hoides siiski tunda. See on maitseasi, kas suurem on parem või on hoopis väiksem käepärasem.

Välimuselt on Honor 20 veidi soliidsem, kuid vahe eristab vaid teravam silm. Nimelt on Honoril tagakülg klaaspaneeliga, Huaweil aga läikivast plastikust. Klaas võib kukkudes puruneda, kuid on kriimustustele paremini vastupidavam ja soliidsem, plastik aga kannatab kukkumist paremini, aga võib kraapse kergemini koguda, kui telefoniümbrist ei kasuta.

Kuna Huaweil on suurem ekraan, on ka aku sel suurem - 4200 mAh Honori 3750 mAh vastu. Samas pole olnud ei ühe ega teise telefoniga probleeme kaks päeva järjest kasutades, aku peab vastu küll. P40 Lite pakub Honorist olulisemat kiiremat kiirlaadimist võimsama laadijaga.

Kiibistik on telefonidel veidi erinev. Kui Honor 20 kasutab esimest korda juba Huawei Mate P20 Pro´ga välja tulnud Hisilicon Kirin 980 kiibistikku, siis Huawei P40 Lite aga uuemat, kuid parameetritelt üsna sarnast 2019. aastal välja tulnud Hisilicon Kirin 810 kiibistikku. Jõudlustestides on need saanud peaaegu samad tulemused. Notebookchecki võrdluses on Honori protsessor siiski natuke suurema jõudlusega.

Arvutimaailma jõudlustestis on Honor 20 samuti pisut kiirem:

Honor 20 (Android 10) - 2374 p Huawei P40 Lite (Android 10) -1869 p

Mälu on seadmetel ühepalju: 6 GB RAM ja 128 GB välkmälu. Siin erinevust pole.

Kaamerate osas on need kaks telefoni üsna sarnased, välja arvatud esikaamera. Selfie kaamerad on küll mõlemad vasakul ülal ekraaniaugus, kuid pakuvad 16 MP (P40 Lite) või 32 MP (Honor 20) resolutsiooni. Tagaküljel on olukord sarnasem.

Huawei P40 Lite on tagaküljel varustatud sellise kaamerakomplektiga:

48 MP, f/1.8, 26 mm (lainurk), 1/2'', 0,8 µm, PDAF

8 MP, f/2.4, (ülilainurk)

2 MP, f/2.4, 27 mm (makro), 1/5'', 1,75 µm

2 MP, f/2.4, (sügavussensor)

Honor 20 komplekt on selline:

48 MP, f/1.8, 28 mm (lainurk), 1/2'', 0,8 µm, PDAF

16 MP, f/2.2, 13 mm (ülilainurk), 1/3,1''

2 MP, f/2.4, 27 mm (lainurk, makrokaamera)

2 MP, f/2.4, (sügavussensor)

Võib öelda, et Honoril oleks nagu veidi parem komplekt lainurkvõtte jaoks. Aga proovime järgi. Siin on pildistatud mõlema kaameraga samades oludes, vaikimisi resolutsiooniga ning kahe esimese testpildi puhul HDR sisselülitatuna.

Klõpsa pildil, avaneb originaal.



Huawei P40 Lite´i testpilt.



Honor 20 testpilt.



Huawei P40 Lite testpilt.



Honor 20 testpilt.



Huawei P40 Lite, bokeh-efekt.



Honor 20, bokeh-efekt.

Testipiltidelt torkab silma Huawei P40 Lite´i puhul intensiivsem värv, Honor 20 on tagasihoidlikumate toonidega. Bokeh-efekt on Lite´il ka tugevam, taust on rohkem udustatud kui Honoril. Muus osas on aga pildid üsna sarnased.

Kõigil piltidel on näha, et Honoril on natuke laiem teravussügavus, Lite kipub rohkem udustama ka HDR-režiimis.

WiFi, GPS, NFC ja Bluetooth on mõlemil telefonil identsed. Ka sisselilüitusnupu sisse peidetud sõrmejäljelugeja töötab nii ühtemoodi, et raske on öelda, millisel telefonil see parem või kiirem oleks. Mõlemal on väga hea.

Kumb on siis parem?

Kui sul on raha 300 eurot ja tahad seda kulutada uue nutitelefoni peale, siis tehnilistelt näitajatelt on mõlemad telefonid üsna head ja ka üsna sarnased. Ega neil suurt vahet polegi, kuid siiski Honor 20 on pisut etem kaamerate poolest.

Siiski on üks oluline põhjus, miks peaks eelistama just Honor 20 telefoni ja see põhjus on Google´i teenuste olemasolu. Võta Honor 20, kuni veel võtta annab, sest see telefon on juba aasta tagasi välja tulnud (ja kohati ka juba lõpumüügis), aga siis USA kaubandusembargo Honori seadmetele veel ei kehtinud. Lite´iga pead hakkama võimlema, et endale vajalikke äppe üle tuua ja Google´i teenuseid asendama.