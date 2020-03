TEST: Huawei P40 Lite - esimene Google´i teenusteta Huawei telefon Eestis

Huawei P40 Lite on esimene (soodsa hinnaga, noortele suunatud) telefon uuest P40 seeriast ja nagu ikka, võib tõeliste lipulaevadega, mida juba sel nädalal (virtuaalselt) esitletakse, olla neil mõnes mõttes vähe ühist. P40 ja veel enam P40 Pro peaksid taas tekitama revolutsiooni mobiilikaamerate osas ja sihivad kvaliteedilt absoluutset tippu, P40 Lite on kaamera poolest aga selline odavamate telefonide keskmine. Kuid P40 Lite annab meile aimu, milline saab välja nägema Huawei mobiilide sisemaailm ilma Google´i teenusteta.

Välimuselt on P40 Lite korralik ja soliidne - tagakülg on veidi kumer, esiküljel ekraanil üsna õhukesed servad ja selfie kaamera "puuritud" ekraani sisse vasakus ülemises nurgas. Sõrmejäljelugeja on sisselülitusnupu sees, allservast leiab lisaks USB Type C pesale ka traditsioonilise 3,5 mm kõrvaklapipesa. Seega igati traditsiooniline odavama hinnaklassi telefoni varustus.

Laadimiseks on 40 W kiirlaadija (30 minutiga 70%), aku on suur - 4200 mAh. Seni on kõik ilus, aga veel ei midagi kulmukergitavat.

Kirin 810 kiip annab Arvutimaailma jõudlustestide edetabelis sellele telefonile järgmised tulemused:

Geekbench 5 - 1869 punkti

Linpack - 2437,838 MFLOPS

Polegi samuti üldse paha. Jõudluses jääb see telefon Honor 20 tasemele, mis oli eelmisel aastal täitsa korralik kiire telefon. Tõesti pole ka kasutades jõudlusele midagi ette heita. Igati kiire ja hea, ka ekraan on parajalt suur ja selge. Mängudeks sobib see telefon hästi.

Vaatame edasi - kaamerad on ikka põhilised, milles uued telefonid kasutajatelt enim tähelepanu saavad.

Iseenesest on näitajate poolest ju nelik-kaamera komplekt tagaküljel igati korralik (ees lisaks üks 16 MP kaamera):

48 MP põhikaamera

8 MP ülilainurkobjektiiv

2 MP bokeh-objektiiv

2 MP makroobjektiiv

Seega kõik vajalik on ühes telefonis olemas: tele, lainurk, makro, bokeh. 48 MP tehisintellekti toega põhikaamerat peab alati menüüst käsitsi sisse lülitama, sest vaikimisi valikus on 12 MP 4:3 formaadis pildikvaliteet, kui ise seda ei muuda. Tavaliselt kipub see meelest minema.

Kaameral on ka profirežiim, millest saab ise sättida ISO, teravustamisviisi, säri, autofookust ja valge balanssi.

Isegi öörežiimis saab valida kas automaatset ISO või automaatset säri.

Portreerežiimis saab näo ilustamist sisse-välja lülitada.

Teemegi mõned kiired proovipildid. Alustame 48 MP tehisintellekti toega põhikaamera režiimist.

Klõpsa piltidel, avaneb originaal.

Siin üks näide ka bokeh´ist:

Proovime veel makrot, mida on üsna raske teravaks saada:

Sujuvalt suurendab kaamera sõrmega viibates 0,6-kordsest lainurgast 6x suurenduseni. Suurendus on lõpus pigem informatiivseks pikksilmana pildistamiseks, kui teravateks fotodeks:

Kui aga valid väiksema suurenduse ja on hea valgus, saab normaalse pildi kätte, aga mitte midagi sellist, mida teevad tippmudelid.

Pildid salvestuvad telefoni ja neid sünkroniseeritakse Huawei enda pilve, millele saab ligi oma Huawei kontoga aadressilt cloud.huawei.com. See on natuke sarnane Google Photos ja Google Drive teenusele (Huawei Drive ongi ka seal olemas failide jaoks), mida saad ühtlustada ka oma teiste nutiseadmetega. Google´i ja Huawei pilve aga omavahel, tundub, niisama lihtsalt sünkroniseerida ei saa.

Pilveteenusesse sisselogimine käib veebis QR koodiga - suunad telefoni Huawei kontoseadete menüüst valides QR kaamera arvuti ekraanil olevale koodile ja logitaksegi sisse.

Huawei ökosüsteem

Kui kaamera on selline tubli keskpärane, siis hoopis põnevam on sukelduda USA kaubandusembargost tingitud Google´i teenustest vabasse Huawei Androidi keskkonda või nende enda ökosüsteemi, mida nüüd juba pea kolmveerand aastat on arendatud, kuna USA valitsus ei luba enam Google´il Huaweiga koostööd teha. Selleks, et saada vanast, Google´iga telefonist võimalikult palju äppe kätte, on hea teha Huawei rakendusega Phone Clone äppide kloonimine vanast telefonist uude, kuid ka see ei aita kõigi Google-i äppide ülekandmisel, sest suur osa neist pole toetatud:

Siiski saab kuidagi üle kantud näiteks Google Maps, Translate´i tõlkeprogramm ja Local, kuid natuke poolikult. Maps näiteks näitab isegi kaarti ja satelliidipilti, kuid ei näita kaardil, kus sa ise asud. Restoranid, poed, liiklus, Street View ja pea kõik muu info on ka kasutatav, aga näiteks kohale navigeerimine ei tööta - selle jaoks nõutakse Google´i kontoga sisselogimist. Google´i kontot aga oma Huawei P40 Lite´i sisestada ei saa.

Jah, on võimalik isegi USA päritolu Facebook ja MS Office lisada, aga Gmaili konto lisamise võimalus puudub.

Selleks, et omale uusi äppe installida lisaks neile, mis vanast telefonist üle tulid (näiteks Bolt seejuures ei tulnud), saab rakendusi installida ka Huawei enda äpipoest AppGallery.

Näiteks on olemas tasuta Tomtom Go navigeerimisrakendus. See vahepeal juba unustuse hõlma jäänud navigeerimisäpp on vaikselt edasi arenenud ja nüüd isegi kohati ilusam ja paremgi kui Google Maps, kuid ei käivitu alati korralikult ja võib otsustavatel hetkedel sellepärast alt vedada, jättes väga tihti ketrama sellise avaekraani:

Eesti äppidest on esindatud näiteks LHV pangaäpp, Digidoc, Smart-ID töötab, Bolt Food ja Wolt samuti, kuid Bolt on puudu. Uber aga on lahendatud omapärase nõksuga - rakendust ennast justnagu pole, aga ikoonil vajutades avaneb veebisait, kust saad mobiilivaates omale sõidu tellida. Tegelikult on ka päris palju teisi teenuseid sellisena lahendatud, näiteks Citybee. Töötavad, kuid väikese kiiksuga ja kohati on vahe üsna väike päris-äpiga. Waze töötab Huawei telefonis ka. MS Office´i äpp on täiesti olemas ja kasutatav. Saad teha telefonis nii Wordi, Exceli kui Powerpointi dokumente.

Kes ostaks, kes mitte?

Uue põlvkonna graafikamootor (GPU Turbo) annab HD-graafikaga hea kiiruse paljudele mobiilimängudele, kui neid Huawei AppGalleryst leiab, aku peab mängides ka vastu soliidselt. Seega kui sinu lemmikmängud on olemas, on see hea odav mängutelefon noortele.

Mobiilikaamera on pigem keskmine.

Samas on äppidega kindlasti vaja rohkem harjuda, õigemini osade äppide puudumisega või veebilehe kujul asendustega. Isegi Youtube on vaadatav, kuid veebist ja sellega seotud väikeste kitsendustega. Kuid see kõik vajab veel tundmaõppimist ja äpipood arenemist, sest väga paljusid Eesti äppe veel AppGalleryst ei leia (uudistesaitidest näiteks vaid erinevad Õhtulehe äpid, teisi pole veel). Samas toimub areng lausa päevadega ja iga hetk lisandub sinna aina uusi rakendusi. Võimalik, et P40 teiste tippmudelitega on juba olukord muutunud.

Huawei P40 lite on Eestis müügil alates 1. aprillist hinnaga 299 € (6GB/8GB RAM + 128GB).

PLUSSID

+ hea hinnaga kiire mänguritelefon

+ kiire ja täpne sõrmejäljelugeja

+ kauakestev aku

MIINUSED

- ApppGallery vajab harjumist, osa harjumuspäraseid äppe puudu

- Google´i teenustele pole väärilist asendust

- Ootused kaameratele olid kõrgemad kui tegelikkus

Tehnilisi andmeid vaata siit.