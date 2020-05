Kristel Kruustük: olen arvuti suuresti nutitelefoni vastu vahetanud

Rahvusvahelise IT-ettevõtte Testlio asutaja ja juht Kristel Kruustük on kiire elutempoga ning perekonna ja ettevõtte juhtimise kõrvalt sundinud paika panema enda jaoks kõige mugavamad ja toimivamad lahendused, eriti nutimaailmas. Kristel räägib lähemalt enda nutitelefoni ja äppide kasutamise harjumusest.

Varsti perre uut ilmakodanikku ootav Kristel on leidnud tasakaalu emaduse ja karjääri vahel. Kõige selle kõrval on tehnoloogial tähtis roll tema igapäevaelus ning ühe Eesti edukaima idufirma, mobiilirakendusi testiva Testlio loojana on Kristeli jaoks tähtis telefoniäppide kvaliteetselt ja hästi toimiv maailm.

“Viimase paari nädala jooksul on minu telefoni ja rakenduste kasutamise aeg olnud väga suur. Arvuti jaoks polegi väga vajadust olnud,” ütles Kristel, viidates sellele, et kui tegu ei ole oluliste tööalaste ülesannetega, siis piisab igapäevaasjade ajamiseks vabalt nutitelefonist. Eriti kuna tema südameasjaks toetada parimate äppide loomist nutikal viisil.

„Olen vaadanud peale emaduspuhkusele jäämist oma Huawei telefoni seadete alt rakenduste kasutamise aega ja see on lähiajal hüppeliselt kasvanud. Kuigi tehnoloogiainimesena hoian alati silma peal rakenduste uuendusel ja proovin uusi äppe – sest arendajate eesmärk ongi ju alati iga uuendusega kasutajakogemust paremaks muuta,“ sõnas ta.

Kristeli jaoks on erialaselt huvitav jälgida erinevate rakenduste ja äpipoodide arenemist, eelkõige kuidas arendajad eripäradega on hakkama saanud ja paneb ka endale mõtteid ja ideid kõrva taha.

„Kuna olen hetkel kodune, siis kasutan kõige rohkem äppe meelelahutuseks – näiteks Kindle ja Huawei Music App on peamised. Kui on vaja tööasjadel silma peal hoida, siis kasutan e-maili äppi ning Slacki,“ ütles Kristel.

Tal on mitmeid lemmikuid telefoniäppe, mille kasutusaeg on telefonist vaadates teistest peajagu üle. „Meelelahutuse valdkonnast kindlasti Amazon Kindle, sest olen alates karantiini algusest väga palju raamatuid lugenud, samuti eelnevalt mainitud Huawei Music App ja ka Spotify.“ Üldistest äppidest saab Kristelil palju kasutust brauser, kust saab ligi kõikidele teistele veebilehtedele.

Sotsiaalmeedia äppidest meeldib talle igapäevasel enim kasutada Instagrami ja LinkedIni. Vaatamata levinud arvamusele saab ta uues Huawei P40 seeria telefonis erinevaid sotsiaalvõrgustike rakendusi endiselt kasutada. Näiteks Facebooki ja WhatsAppi saab alla laadida ametlikult veebilehelt. Oma andmeid saab ühest telefonist teise üle tuua, kasutades Phone Clone´i süsteemi. Suure ettevõtte juhina ei saa ka emapuhkuse ajal tööasju täiesti välja lõigata ja polegi vaja. Seega toob ta oluliste tööle kaasa aitavate rakendustena välja e-maili rakenduse, Dropboxi ja karantiiniajal paljudele tuttavaks saanud Slacki ja Zoomi rakendused.

„Kõik äpid aitavad kiirendada tööd ja muudavad ka mind ennast produktiivsemaks. Saan kõik asjad mugavalt telefonist tehtud ja arvutit igapäevaselt vaja ei olegi. Soovitan ka teistel leida nippe, kuidas enda elu nutiseadmete abil lihtsamaks teha, sest võimalusi on tänapäeval nii palju,“ ütles Kristel.