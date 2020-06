Kasulik lahendus: seinapistiku pesadesse integreeritud USB kiirlaadijad

Uusi seinakontakte paigaldades pole kõige rohkem alati vaja traditsioonilist Euroopa nn SCHUKO pistikupesa, millesse saab ühendada nii kodumasinaid kui kõiki oma pisividinate adaptereid. Vaja on ka USB laadimist.

Tavaliselt on USB-adapteritel küljes omakorda USB pesa, et sellesse USB kaabel pista ja oma seadet edasi laadida. Adapter on seega lihtsalt üks järjekordne vahelüli, lisavidin koduses majapidamises, mida eraldi polegi iga kord vaja.

Hoopis mõistlikum oleks seinakontakt, millel on laadimispesa juba sisse ehitatud. Kuid siingi on üks väike tagasilöök - paljud juba olemasolevad seinakontakti USB laadijad kipuvad tavaliselt üsna väikese võimsusega olema ja laevad mobiile, tahvleid või muid nutiseadmeid väga aeglaselt.

Moodsas USB-ga seinakontaktis võiks olla mõistagi kiirladija. Saksa tootja JUNGi tootevalikusse jõudsidki pistikupesad kahe USB laadimispesaga ning uus USB kiirlaadija võimsusega 18 vatti. Traditsioonilise USB-A laadimispesa kõrval on nüüd ka USB-C laadimispesad, mille järele on nõudlus viimasel ajal kõvasti kasvanud.

"Uuendatud SCHUKO pistikupesad kahe USB-laadimispesaga ja JUNG Quick Charge kiirlaadijad on ideaalsed kohvikutesse, juuksurisalongidesse, hotellidesse, koju ja kontorisse - need pakuvad lahendust olukordades, kus ühest pesast on vaja laadida mitut seadet ning aku kiire täitmine on väga oluline," ütles JUNG Eesti piirkonnajuht Mark Melts.

JUNG SCHUKO pistikupesad USB-A ja USB-C laadimispesadega

JUNG tõi välja SCHUKO pistikupesa kahe USB laadimispesaga (USB-A ja USB-C). See vähendab juhtmerägastikke ja adapterikuhjasid, mis nutiseadmete kasutajaid häirivad. Laadida saab korraga nutitelefone, tahvelarvuteid, Bluetooth-kõrvaklappe, nutikellasid jne. SCHUKO pistikupesade maksimaalne USB laadimisvõimsus on 15 vatti ning kui panna korraga laadima mitu seadet, jaguneb laadimisvõimsus USB pesade vahel võrdselt.

JUNG Quick Charge kiirlaadija

JUNG Quick Charge on pistikupesasse integreeritud USB laadija, kuid senisest suurema võimsusega – 18 vatti. Mobiiltelefoni laadimise aeg on seetõttu väiksem. Näiteks tühja iPhone 11 täislaadimiseks kulub 105 minutit. Nutiseadmeid saab laadida otse seinast ilma adaptereid kasutamata, valikus on nii USB-A kui ka järjest rohkem kasutatavad USB-C pesaga kiirlaadijad. JUNG Quick Charge seadmed on tootja poolt testitud ja nutiseadmete turvaliseks laadimiseks sobilikud. Need on saadaval JUNGi klassikalise LS-sarja või modernse A-sarja disainiga ning sobituvad vastavatesse standardraamidesse.

JUNG Quick Charge kiirlaadija töötab järgmiste standarditega: