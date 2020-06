Vargustelaine Lätis: viimastel aastatel on sisse murtud vähemalt kümnesse tehnikalattu

Hiljuti levis uudis suurvargusest ELKO laos Lätis, mis tundus esialgu nagu teade 90ndatest. Kuid viimase kahe aasta jooksul on Lätis sisse murtud veel vähemalt kümnesse kaubandus- ja tootmisettevõtte lattu. Varastatud kaupade kogumaksumus ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse. Puudutatud ettevõtted on otsustanud koos oma partneritega jõud ühendada, et juhtida nii avalike kui ka riigiasutuste tähelepanu nii organiseeritud kuritegevusele kui ka selle mõjule turul ja juhtumite üldistele sarnasustele.

Võitlusega organiseeritud kuritegevuse vastu on ühinenud kokku seitse Läti ettevõtet ja kaasa rääkima on kutsutud ka mitmeid teisi, kes on viimastel aastatel ulatuslike varguste ohvriks langenud. Mõjutatud ettevõtete hulka kuuluvad IT-toodete hulgimüüjad ELKO Grupa AS, CMNO Logica SIA, EURO DK SIA, IT-toodete jaemüüja Baltic Data SIA, IT-toodete tootja Mikrotīkls SIA, elektrimaterjalide müüja SLO Latvia SIA ning transpordi- ja logistikateenuste pakkuja Beweship Läti SIA.

"Kui me tegeleme oma probleemidega individuaalselt, siis ei näe me suuremat pilti ja oleme seetõttu jõuetud. See on nagu kolme peaga lohe, ühe maha lõigatud pea asemele kasvab kolm uut. Me peame võitlema draakoni enda, mitte selle peadega. Alles siis, kui me hakkasime avalikult rääkima meie laos juhtunust, võtsid teised ettevõtted meiega ühendust ja me saime aru, et me polnud ainsad, kellega selline asi juhtunud on. Meieni jõudnud infos on teatud kattuvusi, mis võiksid aidata lahendada sarnaseid kuritegusid ja kaitsta meid tulevikus ka taoliste juhtumite eest,” rääkis ELKO Grupi tegevjuht Svens Dinsdorfs.

Enamikke sissemurdmisi seob asjaolu, et ohvriks langenud ladu asus eraldatud kohas ja vargus ise toimus mitmes etapis. Esiteks testiti turvasüsteeme, murdes näiteks läbi värava sisse; teiseks pääsesid sissemurdjad töö ajal hoonesse ning tegid kahjutuks turvakaamerad ja andurid ning lõpuks toimus vargus ise. Kõikidel juhtudel oli kuritegu hoolikalt kavandatud - sissemurdjad olid kursis turvasüsteemidega ja teadlikud konkreetsete toodete asukohtadest.

Puudutatud ettevõtted on koos partneritega võtnud endale südameasjaks mitte vaikida ning arutleda turuolukorra, riskide ja võimalikke lahenduste üle avalikult. Partnerite hulka kuuluvad Läti Kaubandus-Tööstuskoda, Lätis Välisinvestorite Nõukogu, Ameerika Ühendriikide Kaubanduskoda Lätis, Läti Arvutitehnoloogiaühing (LDTA) ja Läti Eksportijate Ühing "The Red Jackets". Koostamisel on ka ametlikud kirjad, mis saadetakse valitsuse esindajatele sihiga tuua esiplaanile organiseeritud kuritegevus ja selle mõju majandusele. Kirjade eesmärk on juhtida asjaomaste valitsusasutuste kõrgemate ametnike tähelepanu eespool nimetatud sarnasustele juhtumite üksikasjades.