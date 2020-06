Kodu puhtaks: kaks abilist

(Sisuturundus)

Kuidas hoida kodu puhtana? Siin on selleks kaks abimeest - tubade ultraveiolettkiirguse ja osooni abil desinfitseerija ning robot-põrandapuhastaja.

Xiaomi Youpin Xiaoda UVC - 15 eurot

Xiaomi uue põlvkonna desinfitseerimisseade Xiaoda on saanud võimsama aku ning suudab seega ühe laadimisega palju enam kordi tube desinfitseeridada. Sobib ühe väiksema ruumi jaoks. Toimeks on ultraviolettlamp ja osoon, mis mõlemad hävitavad viiruseid, baktereid ja ebameeldivaid lõhnasid. Kuna UV kiirgus pole inimese silmadele ja nahale kasulik, lülitub aparaat sisse alles 30 sekundit peale sisselülitusnupu vajutamist ning 30 minuti pärast automaatselt välja. Selle aja jooksul ei tohi desinfitseeritavasse ruumi siseneda.

Ultraviolettkiirgus mõjub surmavalt viirustele ja neis kohtades, kuhu valgus ei ulatu, desinfitseerib osoon.

Uus mudel töötab ühe laadimisega kuni kuus pooletunnist tsüklit. See on kompaktne ja lihtne kaasa võtta autosse, suvilasse, kontorisse või hotellituppa. Peab vaid arvestama, et seade töötab enda lähiümbruses ja suuremaid tube täies ulatuses ei desinfitseeri. Ideaalne on kasutada näiteks vannitoas, autosalongis või kööginurgas.

Xiaomi VIOMI V2 Pro - 345 eurot

Viomi V2 Pro salvestab kuni 5 kaarti ning teeb nii tolmuimemist kui moppimist ehk niisket põrandapuhastust. Lasernavigatsioon aitab robotil takistusi vältida ning oma asukohta korteris või majas täpselt määrata. Juhtida saab Mi Home äpiga ja ühendada oma targa koduga. Tööaeg ühe laadimisega on 60-130 minutit.