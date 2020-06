Arvutite müük kukkus vaatamata koolide ja kodustöötajate ostuaktiivsusele

Kuigi aasta algusest on kogu maad laastanud koroonaviirusest tingitud eriolukorrad, oli teatud kasutajate hulgas märgata arvutite ostuhuvi kasvu, sest kodus töötades ja uutes tingimustes koolis õppides oli paljudel vaja uut arvutit. Siiski see ei aidanud ja kokkuvõttes lauaarvutite, tööjaamade ning sülearvutite müük maailmas vähenes 9,8%.

Kokku müüdi 2020. aasta 1. kvartalis 53,2 miljonit arvutit, andmed on pärit International Data Corporationi (IDC) regulaarsest turuuuringust Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

Kui eelmine aasta veel arvutite müük kõigis kvartalites kasvas, siis selle aasta esimese kvartali languse peapõhjus oli Hiinat laastav koroonaviirus, mis pani tootmise kohati seisma ja vähendas saadaolevaid laovarusid.

Veebruaris suleti paljud Hiina tehased, samal ajal kui kasutajate nõudlus isegi kasvas veidi.

EMEA regioonis, kuhu me ka kuulume (Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika), vähenes müük ühekohalise protsendi võrra, kuigi väikeste ja keskmiste ettevõtete ostuhuvi oli suurem. Numbrid kahanesid tarneraskuste ja varustusahelas tekkinud defitsiidi tõttu. Seadmeid lihtsalt ei jätkunud.

Kolm suurimat tootjat maailmas olid Lenovo, HP ja Dell.

Lenovo säilitas liidrikoha, kuigi tootmine vähenes 4,3%. Mujal maailmas, välja arvatud Aasia ja vaikse Ookeani piirkond, Lenovo müük isegi kasvas eriolukorra tõttu kodutööle suundunud töötajate aktiivsuse tõttu.

HP lõpetas teisel kohal, -13,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. HP-l tekkisid aasta esimese kolme kuu jooksul tarneraskused.

Dell oli taas kolmandal kohal. Neil õnnestus isegi tootmist natuke kasvatada, +1.1%. Nende tarneahelad said kriisist kõige paremini üle ja müüa suudeti piisavalt.

Esiviisikus on veel Acer (tõusis 4. kohale) ning viiendal kohal Apple, kelle maht kahanes 20,7 protsenti, mis on viimase aja üks suurimaid kukkumisi. Kuigi tegemist on USA brändiga, on pea kogu Apple´i tootmismaht Hiinas ja see mõjutas ettevõtet kõige rohkem.